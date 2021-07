Tensión a la puerta de los juzgados donde han prestado declaración los detenidos por la muerte de Samuel. Han salido del furgón policial encapuchados para prestar declaración en los juzgados. Los cuatro jóvenes son amigos, de A Coruña, y han reconocido que estaban borrachos en el momento de la paliza. De momento, sólo el cuarto detenido ha colaborado con la policía. Su defensa alega que él no participó en el linchamiento. Tras escuchar las declaraciones, la jueza ha mandado a prisión provisional a tres de los cuatro arrestados. Se amparan en que no conocían a Samuel para defender que no fue un delito de odio. La investigación continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.