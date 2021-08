La vicepresidenta del Parlament balear y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha puesto una denuncia este viernes ante la Guardia Civil de Navia (Asturias) porque mientras recorría un tramo del Camino de Santiago la ha perseguido un hombre que se ha masturbado.

En un hilo de Twitter, Santiago relata que andaba por un tramo "solitario" cuando un individuo le ha comenzado a seguir y se ha masturbado.

La diputada ha comentado que "el 061 me ha reñido por ir sola", pero ha subrayado que el problema no es ella, sino "el puto depravado que venía detrás".

"No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres", ha lamentado en su mensaje, en el que ha añadido que hay más mujeres y también hombres que realizan en solitario el Camino de Santiago.

Hoy, en un tramo solitario del Camino de Santiago un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. MÁS ALTO HAY QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil de Navia. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) 6 de agosto de 2021

Hay más mujeres haciendo el Camino de Santiago solas y también hay hombres. A qué no sabéis quienes pasan más miedo? A VER. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) 6 de agosto de 2021