La llamada de un vecino de Marratxí fue clave para localizar a varios de los fugados del avión de Son Sant Joan. El aviso permitió a la Policía la detención de cinco sospechosos que deambulaban por sa Cabaneta, uno de ellos en la zona de es Figueral, a primeras horas de este sábado. El operativo de búsqueda se centró en este municipio y, pocas horas después, los agentes consiguieron localizar y arrestar a varias personas más. En total, ya hay doce detenidos, entre ellos el pasajero que fingió el coma diabético en el avión, y se busca a otros once migrantes.

Dos patrullas de la Policía Local de Marratxí detuvieron el viernes a cinco de los 23 marroquíes que se habían fugado del vuelo que había aterrizado de emergencia en el aeropuerto de Palma. Los agentes se personaron a las 23.20 horas de la noche en la calle sa Comuna de sa Cabaneta al recibir un aviso que alertaba de la presencia de cuatro personas en "actitud sospechosa" y que podían formar parte del grupo de fugados del avión de Air Arabia Maroc.

La Policía Local identificó a tres de ellos mediante el pasaporte, mientras que uno de ellos no llevaba documentación. Los mismos detenidos reconocieron a los agentes que se habían fugado del avión de Son Sant Joan. Varias dotaciones de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se hicieron cargo de los detenidos por la Policía Local.

La quinta detención se ha producido este sábado a las 9:30 horas en Es Figueral cuando una patrulla de la Policía Local ha identificado a otra persona. Los agentes continúan las tareas de investigación para tratar de identificar si hay más fugados en el municipio.

En una nota del ayuntamiento, Alberto Rodríguez, jefe de la Policía Local de Marratxí, ha destacado la eficacia de los agentes y ha señalado que los detenidos se enfrentan a cargos de infracción de la ley de extranjería e inmigración ilegal. Además, ha destacado la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad.

El vuelo de Air Arabia Maroc aterrizó en Palma a las 19 horas por una emergencia médica. Un pasajero se encontraba en supuesto coma diabético y fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Llàtzer. En el momento de la evacuación, veintitrés pasajeros del avión aprovecharon para salir corriendo por las pistas. Cerraron todo el aeropuerto hasta las doce de la noche y se desviaron numerosos vuelos a aeropuertos alternativos. El presunto enfermo fue dado de alta en el hospital.

Se sospecha que todo forma parte de un plan organizado para entrar de forma ilegal en España, aunque la Policía Nacional no descarta aún la posibilidad de que la fuga fuera improvisada. Aina Calvo, delegada del Gobierno en Baleares ha explicado este sábado que no tienen datos que permitan afirmar que se trata de un "acto orquestado, planificado o diseñado con anterioridad", aunque ha insistido en que esta hipótesis no está descartada.