Servicios de emergencia han rescatado y atendido esta tarde a los ocupantes de un catamarán turístico que se ha hundido, por razones que se desconocen, a una milla del puerto de Cartagena. Al menos 8 personas han tenido que ser trasladadas al hospital Santa Lucía con síntomas de hipotermia.

Aunque alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, informó que se estaba tratando de descartar que no había una persona desaparecida, poco después, desde el Ayuntamiento de Cartagena confirmaron que no. "La persona que no se localizaba estaba en el hospital. En total han sido 14 las personas atendidas por el centro hospitalario". Según Arroyo, la reacción ante el suceso por Salvamento Marítimo y Capitanía fue "rápida y con una buena colaboración y coordinación con otras entidades". La alcaldesa pudo hablar con todas las familias que se encontraban en ese momento en el barco, "y todas nos han trasmitido la importancia de la actuación de algunos pescadores y embarcaciones deportivas que se encontraban próximas al lugar del siniestro".

Por otro lado, la alcaldesa recordó que no se trata del barco turístico que depende de Puerto de Culturas. Arroyo también ha contactado con la propietaria de la empresa privada del catamarán. "Esta muy preocupada, y me ha señalado que no sabe qué había pasado, que ellos han pasado todas las inspecciones; lo que nos dicen los pasajeros es que han escuchado ruidos y crujidos y que al poco tiempo la embarcación se ha hundido".

"Se ha quebrado por la mitad"

Uno de los tripulantes del catamarán ha explicado a La Opinión que en pocos segundos la embarcación “ha comenzado a crujir, y de golpe y porrazo se ha quebrado por la mitad”, relata uno de los afectados. “En ese momento, todos nos hemos agarrado donde hemos podido, arriba y abajo, algunos se ha caído al agua, entre ellos mi mujer; a la que hemos sacado entre varios; todavía estoy nervioso, nos podríamos haber ahogado todos allí”, detalla este hombre tras ser atendido en la terminal de cruceros del Puerto. Destaca este afectado que entre la tripulación se encontraban “dos niños muy pequeños, y gracias a Dios están bien”.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibía, a las 16.24 horas, varias llamadas informando del incidente y de que otros barcos estaban rescatando a los 33 ocupantes de la embarcación accidentada, llamada Catamarán Olé. Al lugar, Salvamento Marítimo movilizó una embarcación de Cruz Roja y un helicóptero para comprobar si quedaban más personas en el casco del buque o en las proximidades, sin que se encontrara a nadie hasta ahora.

Los ocupantes han sido trasladados a la terminal de cruceros del muelle, a un dispositivo instalado por la Autoridad Portuaria de Cartagena, donde efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena les han asistido; 14 de ellos fueron trasladados al hospital Santa Lucía, por afecciones leves por hipotermia y contusiones. También se han movilizado ambulancias y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Catamarán Olé

Según aparece en la web de esta empresa, se trata de un buque de pasaje para 96 personas con un recorrido de tiempo preestablecido (tres horas) para celebrar diversas clases de eventos y celebraciones. Más de 23 metros de eslora y 10,50 de manga permiten disponer de una cubierta superior de más de 200 metros cuadrados. Uno de sus itinerarios habituales tiene su salida en el puerto de Cartagena frente a la Escala Real pasando por el antiguo Club de Regatas, la Universidad de Cartagena, y Navantia para salir a mar abierto por el Faro de Navidad bordeando las antiguas baterías de costa de la zona sur para llegar hasta La Algameca Chica.