Una joven ha ratificado este lunes, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Mallorca, cómo fue violada en Palma por un hombre cuando tenía 17 años. Según la chica, había consumido alcohol y marihuana y estaba muy afectada. Él la llevó a un edificio abandonado de la zona del Paseo Marítimo. "Me desnudó, yo conseguí decirle que parara, pero el cuerpo no me respondía y me penetró", ha relatado la víctima entre lágrimas y con un hilo de voz. El procesado, para quien la fiscalía pide 8 años de cárcel por un delito de abusos sexuales, no ha querido declarar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de septiembre. La chica ha explicado que había perdido el bus para regresar a su domicilio y estuvo con un grupo de personas a las que conoció en la zona del parque de ses Estacions. Allí estuvieron bebiendo alcohol y decidieron ir hacia el Paseo Marítimo. "Bebimos más litros y me dieron un porro. Yo empecé a encontrarme mal, quería irme a casa. Él me dijo que me llevaría a un sitio", ha declarado. Según la investigación, el hombre, brasileño y con antecedentes penales por delitos de lesiones y violencia machista, la llevó a un edificio abandonado. "Me tumbó y empezó a quitarme la ropa. Yo no me podía mover, pero conseguí decirle que parara", ha narrado. Sin embargo, ha asegurado que el chico la obligó a practicarle una felación y luego la penetró varias veces. Tras quedarse "como desmayada" durante el resto de la noche, despertó y comprobó que el acusado estaba manteniendo otra vez relaciones sexuales con ella. Finalmente, consiguió salir del edificio y regresó a su domicilio. Horas después contó lo ocurrido a una amiga y fue con ella al hospital. El acusado, que fue arrestado unas semanas después, se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha querido responder a ninguna pregunta. La fiscalía le imputa un delito de abuso sexual con acceso carnal y reclama una condena de 8 años de cárcel, así como una indemnización de 6.000 euros para la perjudicada.