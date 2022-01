Borja Lázaro, español desaparecido en Colombia. Henry Alejandro Jiménez, el joven de origen colombiano desaparecido en España. Dos nombres. Dos de los miles de desaparecidos de los que no se tiene rastro. No hay respuesta.

Sus familias claman que la búsqueda no cese, que sus nombres no se olviden. Siguen luchando por encontrarlos. Vitoria y Alicante protagonizarán este sábado dos concentraciones en memoria de los dos: Borja Lázaro, el joven desaparecido en La Guajira Colombiana el 8 de enero de 2014, y Henry, el chico que desapareció la madrugada de Año Nuevo de 2019 en Orihuela, Alicante. Dos voces, un lema: no los olvidéis.

Borja Lázaro, ocho años sin respuestas

En octubre de 2017 arrancó un viaje sin guión y con fecha de vuelta: regresaría a casa el 21 de mayo, día en el que cumpliría los 35 años. No regresó. Durante los dos primeros meses, hasta diciembre, estuvo en México. Pasó por Ciudad Juárez, la zona de Yucatán y México DF. Desde allí decidió poner rumbo a Colombia. En su cuaderno anotó Santa Marta, La Ciudad Perdida y Cabo de la Vela, en La Guajira. Lo cumplió todo. En este último, La Guajira, fue dónde estableció contacto con los wayúus, donde consiguió su momento más impactante –inmortalizó la fiesta de los huesos-, donde desapareció y se paró el tiempo. Era 8 de enero. No han vuelto a verlo.

'Te esperamos, Borja'. Su familia y amigos se concentran este sábado en Vitoria frente a Correos, a las 12:30 horas.

Henry Alejandro Jiménez, tres años de búsqueda

Desde la Nochevieja de 2018 Henry no está. Solo hay silencio. Silencio y un vídeo, el de la brutal agresión que recibió el joven de 21 años aquella madrugada en Orihuela (Alicante). Es lo único que queda. Identificado el agresor, las pesquisas no avanzan. Las respuestas no llegan.

‘Basta de Silencios’. La concentración es a las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución (Alicante).