El joven de 25 años, cuyas iniciales son S. T., que era arrestado el domingo por la Policía Local de Murcia por violar a una joven de 20 años en El Valle, intentó asfixiar a su víctima dos veces, según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, cuerpo competente para investigar la agresión.

El informe del forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia que se desplazó al Virgen de la Arrixaca para examinar a la chica corrobora las marcas que esta presentaba en el cuello. Además, la víctima tenía un golpe en la cabeza y lesiones en las extremidades, indican fuentes cercanas al caso.

La valentía de la joven, de 20 años, hizo que salvase la vida, al distraer a su atacante, tras la agresión, hasta que vio en el monte a unos excursionistas a los que pedir ayuda. Antes, ya había dicho a una amiga: "Si no te contesto al WhatsApp, llama a la Policía". Esta amiga telefoneó al 112 cuando la falta de noticias la hizo ver que algo iba mal. La víctima había conseguido mandarle la ubicación.

La afectada no conocía a este chico, pero sí tenían amigos comunes, por lo que se subió al coche de él, que le aseguró que la llevaría a su casa. No fue así: la engañó y la llevó a una zona del monte de Murcia, donde, según consta en la denuncia, la forzó sexualmente y posteriormente intentó estrangularla. "A ver qué hago ahora contigo, me has buscado la ruina", llegó a decirle.

Los hechos se produjeron este domingo, antes de las siete de la mañana, en la citada zona de monte, en Murcia. Tras dar la amiga la voz de alarma al Centro de Coordinación de Emergencias, la Policía Local se empleó a fondo. Unidades policiales de media docena de localidades se movilizaron para tratar de dar con el individuo en cuestión. La Policía Local llegó a solicitar que saliese un helicóptero para tratar de localizar el coche de los sospechosos, pero finalmente no fue necesario que se movilizase el vehículo aéreo.

En el operativo participaron unidades de El Esparragal, El Palmar, La Raya, Los Martínez del Puerto, Espinardo, Beniaján y la Patrulla Ecológica. Cuando dieron con el sujeto, procedieron a su detención y lo llevaron a los calabozos del Instituto Armado.

El juez suelta al sospechoso

Libre con una orden de alejamiento de su víctima. Así salía del Juzgado de Guardia este martes el joven de 25 años, de origen marroquí y vecino de El Palmar, que era detenido el domingo por, presuntamente, violar a una chica en El Valle.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Murcia acordaba esta medida cautelar, la de la orden de alejamiento, porque así lo solicitó la Fiscalía, que no pidió prisión preventiva para este individuo, que permanece investigado por un delito de violación, indican fuentes judiciales.

El sujeto está obligado a presentarse dos veces por semana en los juzgados, añaden las mismas fuentes.