"No nos esperábamos algo así de Santi". Es lo que ha manifestado este sábado uno de los amigos del joven detenido como presunto autor de la muerte a tiros de sus padres y de su hermano menor en la pedanía de Algoda, en Elche. Además, le ha descrito como una persona "tímida" pero "muy habladora", y activa en redes sociales.

El joven ha señalado en declaraciones a los periodistas que Santi llevaba unos días sin ir al instituto y que cuando los amigos le preguntaron el motivo respondió que estaba en casa confinado porque se había contagiado de covid. Según ha señalado el conocido del joven, era muy buen estudiante, sacaba muy buenas notas y cuando los amigos se enteraron de que había bajado su nivel académico le preguntaron por los motivos y les contestó que "porque le daba pereza". Preguntado sobre la relación del joven con su familia, ha señalado que tenía riñas con el hermano menor, típicas entre hermanos, pero que "nunca llegó a ponerle las manos encima".

Los vecinos de la pedanía de Algoda han mostrado este sábado su consternación por la muerte del matrimonio y el menor de diez años, y aseguran sentirse "impactados" porque era una familia "muy normal". La alcaldesa de la pedanía, Toñi Coves, ha informado a Efe de que la familia llevaba unos 18 años residiendo en la pedanía, una zona rural con viviendas muy diseminadas, y la noticia del triple crimen ha generado una gran conmoción entre los vecinos.

Según han relatado algunos de los vecinos, el padre, Jaime, de 51 años, trabajaba en una empresa de mantenimiento se semáforos y también en la huerta de su casa, donde cultivaba naranjos y granados, y además era aficionado a la caza. La vecina de la vivienda más cercana a la de la familia ha relatado, visiblemente destrozada por el suceso, que tenía mucha relación con el matrimonio, que incluso fue a su boda, y el hijo menor, de 10 años, era amigo de su hijo, y no podía creerse la noticia.

El presunto autor del parricidio, el joven de 15 años que se encuentra detenido en la Comisaría de Policía de Elche, estudiaba en el instituto público Periodista Vicente Verdú, el último construido en la ciudad ilicitana e inaugurado recientemente. Según los testimonios recogidos era un joven tímido y retraído, pero un «buen chico» que sacaba buenas notas. También han señalado que la madre era reacia al uso de las nuevas tecnologías y de hecho había instalado el wifi en casa hacia unos dos años.

No escucharon ruidos

Han coincidido en que no escucharon ruidos ni disparos el pasado martes, cuando al parecer se produjeron los crímenes, aunque a una vecina le extrañó que ese mismo día, por la tarde, pasó por delante de la puerta del chalé y le llamó la atención el coche de la madre, que estaba aparcado en el interior con la música a todo volumen, pero no le dio mayor importancia. Otro de los vecinos, cuya propiedad linda con la de los fallecidos, ha relatado que escuchó ruidos y vio las patrullas policiales, pero pensó en un posible robo, y no le dio importancia.

Antecedentes en la provincia

El de esta semana en la pedanía ilicitana de Algoda es el tercer parricidio que tiene lugar en la provincia de Alicante en los últimos diez años. En 2018, un hombre de 44 años asesinó en Alicante a sus padres y a su hermano, asestándoles 55 puñaladas. Años antes, el 18 de noviembre de 2012, descubrieron en su domicilio de Orihuela los cadáveres de un matrimonio. La pareja había sido asesinada por su hijo, que tenía problemas económicos y con las drogas. Posteriormente, el agresor también fue hallado en la finca familiar de Murcia en la que se quitó la vida ahorcándose.