¿Cómo se explica a los adolescentes que su compañero ha matado a su familia?

Los psicólogos pertenecientes al Equipo de Respuesta Inmediata en Situaciones de Emergencia (ERIE) de Cruz Roja han ofrecido este martes apoyo emocional a los compañeros de clase del triple parricida de Elche, en el IES Vicente Verdú, y a los de su hermano fallecido, en el colegio Els Garrofers de Algoda, la pedanía ilicitana en la que se produjeron los hechos hace una semana, aunque no se conocieron hasta el viernes. Los profesionales se han acercado a ambos centros para ofrecer un apoyo que también ha sido requerido por profesores y por algunas de las familias de estas comunidades educativas.

“Ante estas situaciones hay que explicar qué es el proceso de duelo. Se trata de algo compartido, puesto que todo el colegio ha perdido a un compañero. Hay que hacer una ventilación emocional para que el alumnado exprese sus emociones. Las reacciones más comunes son la tristeza, el enfado y la incertidumbre por tratarse de un hecho traumático”, explica la responsable del ERIE, Conchi Navarro.

Este trabajo, que se ha realizado en colaboración con la Unidad de Conductas Adictivas de la Conselleria de Sanidad, se ha orientado hacia la expresión de sentimientos por parte de los menores afectados. “Se encuentran en una situación difícil y cada alumno y cada adulto vive el duelo a un ritmo. No hay que olvidar que ante este hecho trágico surgen preguntas que son difíciles de entender y comprender”, añade Navarro.

Entre las recomendaciones que los profesionales han compartido con profesorado y padres, se les ha pedido que no escondan la verdad, aunque la información se transmite acorde al desarrollo cognitivo de los estudiantes. También se ha animado a los adultos a que expresen emociones y manifiesten sus sentimientos. Los centros educativos han habilitado espacios en sus instalaciones para que los menores se acercaran a recibir el apoyo de los psicólogos de Cruz Roja a demanda.

El dolor emocional también puede llegar acompañado de otras secuelas físicas, según sostiene Navarro: “Pueden aparecer somatizaciones como dolores de barriga o temblores de piernas. No hay que alarmarse, a veces no se comparten las emociones y se manifiestan de forma física. Hay que hablar con ellos y respetarles el derecho a que no se expresen hasta que no se sientan preparados. Los padres lo que tienen que hacer es brindar su apoyo, mostrar que están cerca de ellos y demostrar su cariño”.

Previamente a la intervención de los profesionales de Cruz Roja, desde la Conselleria de Sanidad ya habían dado unas pautas de actuación al profesorado. También se valora la posibilidad de realizar algún tipo de homenaje en memoria del niño fallecido a manos de su hermano. “Nuestro papel es normalizar las reacciones que nos han trasladado y sus frustraciones. Hay que enseñarles que es un proceso en el que van a tener que seguir avanzado, con reacciones a nivel físico y cognitivo”, apostilla la coordinadora del ERIE.

La diferencia de edad entre los alumnos del colegio, de diez años, y los del instituto, de quince, ha condicionado la forma de actuar de los psicólogos, como no podía ser de otra manera. “El desarrollo cognitivo es el que te marca la intervención. Un adolescente de quince años hace preguntas enfocadas a su edad, sobre sus sensaciones o lo que siente que le pasa. Nosotros les hemos dado pautas para que esto no trascienda y puedan pasar de la mejor manera el proceso de duelo”, indica Navarro.

Padres y profesores también solicitaron apoyo psicológico para asegurarse de que están actuando de la forma correcta ante un asunto tan complicado. Sobre los motivos que llevaron al triple parricida a actuar, los profesionales de Cruz Roja no se han encontrado con preguntas relacionadas con esto por parte de sus compañeros.