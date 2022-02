"Pensé que era el final". "Me voy, hasta aquí he llegado", llegó a decirle a sus hijos tras quitarse ella misma el cuchillo clavado en la espalda. Un desconocido intentó matarla en septiembre de 2018 después de atacarla a traición cuando se encontraba sentada en la terraza de un bar en pleno centro de València, al confundirla con su cuñada —mujer de un policía nacional a la que ya había amenazado de muerte previamente—. El autor de este crimen frustrado gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios ha aceptado una pena de cinco años y medio de prisión tras reconocer su "confusión" y sus intenciones homicidas.

Pese a la condena de prisión tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones y la defensa, la agredida, cuyo nombre omite este periódico para preservar su anonimato, asegura que desde ese día no ha vuelto a ser la misma y que todavía hoy, tres años y medio después, no sale a la calle sola en cuanto empieza a oscurecer por miedo.

Manuel T. F., con cerca de 50 detenciones a sus espaldas y que en el momento de los hechos tenía una condena de prisión suspendida, de ahí que estuviera en libertad, entre abril y mayo de 2018 comenzó a acosar y amenazar de muerte a la mujer de un policía —cuñada de la víctima acuchillada—, diciéndole que como le quitaran la paga «lo iba a pagar ella y sus hijos».

El 14 de septiembre de ese mismo año ya hubo un primer incidente en el que se acercó armado con una lata con filo a la cuñada del policía, al confundirla con la esposa de éste, y la amenazó de muerte. Quince días después el ahora condenado intentó matarla en este mismo bar de la plaza del Tossal de València clavándole un cuchillo de trece centímetros de hoja en la espalda.

La víctima explica que salvó la vida gracias a que se levantó nada más verlo, aunque no le dio tiempo a huir y éste le asestó una cuchillada sin mediar palabra. "Noté como un puñetazo brutal en la espalda y cuando me toqué sentí que tenía algo clavado", relata la agredida, quien critica que nadie de los presentes le ayudara en ese momento o tratara de detener a su agresor, salvo un chico que estaba en el bar de al lado. "Por lo que más quieras, no me sueltes", le suplicaba después de quitarse ella misma el cuchillo de la espalda.

"Cuando empieza a oscurecer no salgo a la calle por miedo a que me vuelva a pasar algo"

Perdió mucha sangre, hasta tres bolsas de transfusión requirió una vez hospitalizada, recuerda su marido. Además, como consecuencia de la agresión sufre estrés postraumático. Por las lesiones y las secuelas el condenado deberá indemnizarla con 13.141 euros.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia le condena a una pena de cinco años de prisión por el delito de tentativa de homicidio y otros seis meses por las amenazas. Además le impone diez años de alejamiento respecto de la mujer acuchillada y un año y medio respecto de su cuñada, a la que amenazó de muerte y a por la que iba realmente por ser simplemente la esposa de un policía.