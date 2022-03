El juez procesa a la exmujer de Mainat por intentar matarlo

El juez de Barcelona José Antonio Cruz de Pablo ha procesado a Ángela Dobrowolski por haber intentado matar a su exmarido diabético, el productor de televisión Josep Maria Mainat, supuestamente inyectándole insulina, según ha podido saber EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. El togado ha citado a la acusada para el próximo viernes para comunicarle el procesamiento y tomarle declaración, a la vez que ha convertido el procedimiento abreviado en sumario. La mujer podría ser acusada de homicidio o asesinato en grado de tentativa.

El productor de televisión y Ángela Dobrowolski, de origen alemán y mucho más joven que él, se conocieron en Barcelona, se casaron en 2012 fueron padres de una niña y de un niño en 2016. A principios del 2020, la pareja entró en una profunda crisis matrimonial y Mainat tomó la decisión de divorciarse. La acusada, según los investigadores, descubrió que iba a quedar fuera de la multimillonaria herencia de Mainat y, por esa razón, presuntamente intentó acabar con su vida en la noche del 22 de junio de 2020 de ese año inyectándole insulina mientras dormía. La imputada supuestamente entró en el correo electrónico de su marido y se reenvió al suyo los mensajes y los documentos que él se cruzaba con su abogado matrimonialista.

Varios pinchazos

Esa noche, Dobrowolski acudió a casa del productor para cenar. Ya estaban en proceso de divorcio. La pareja tuvo una fuerte discusión. Ella se puso histérica y él intento calmarla, según relató Mainat ante el juez. Cuando lo logró, el fundador de La Trinca y de la productora Gestmusic se fue a dormir. Antes su mujer le inyectó medicamentos habituales y ya con el sueño profundo, supuestamente le pinchó otras veces.

La acusada niega que fuera insulina, sino Saxenda, un medicamento para adelgazar, pero lo cierto es que al poco rato Mainat entró en coma por una hipoglucemia. El ex de la Trinca explicó que tuvo momentos de lucidez, pero también “agujeros” de memoria. Admitió que tuvo una “asociación de ideas” para pensar que su esposa había querido matarle. “Cuando me desperté estaba un poco aturdido y lo último que recordaba es que ella me estaba poniendo inyecciones. Hice una conexión lógica obvia”, explicó en su día a la prensa.

Fue Dobrowolski la que llamó a la ambulancia, aunque pasó una media hora. Cuando Mainat estaba tendido en la camilla esperando su traslado al hospital, llamó a la niñera de sus hijos para revelarle: “Ha sido ella, ha querido matarme”. Esa noche, la mujer entró hasta en 13 ocasiones a la habitación de su exmarido, como registraron las cámaras de seguridad.