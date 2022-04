Nueva concentración en Marín (Pontevedra) de las familias de los desaparecidos y fallecidos en el naufragio del 'Villa de Pitanxo', que de nuevo estuvieron arropados por cientos de marinenses y vecinos de la comarca.

Fue una concentración bajo el grito de “búsqueda, verdad y justicia para los 21 y para toda la familia del mar”. Las familias hablaron de “menosprecio”, “humillación” y “mentiras” por parte del Gobierno tras comunicarles que no se va a bajar al pecio del 'Villa de Pitanxo' por no ser técnicamente viable.

Las familias aclararon que en ningún momento piden que bajen buzos al buque (“no queremos arriesgar más vidas ya hubo bastante tragedia”, dijeron) sino robots u otros medios técnicos, con los que creen que si es perfectamente viable acceder al buque hundido con dos objetivos. No solo piensan que así se podría localizar algún cadáver y evaluar la posibilidad de su rescate, sino que lo más importante es que se pueden encontrar pruebas que arroje la luz sobre lo ocurrido y la verdad en este naufragio. “Hay muchos casos en los que se hizo, hay medios y buques que van a esa zona en verano y nos preguntamos por qué no se hace con estos trabajadores que se sacrificaron y contribuyeron al Estado español”, señaló María José de Pazo, hija de uno de los desaparecido. “No es solo una humillación para estas 21 familias, sino para toda la gente del mar”, añadió.

Una de las principales novedades es que, en esta concentración también reunió fuerzas para hablar por primera vez uno de los tres supervivientes del barco y clave en la investigación, Samuel Kwesi, cuya versión de los hechos contradice la que aportó el patrón de la embarcación.

Aseguró que “una de las palabras que estamos repitiendo hoy aquí es que se haga justicia y es verdad que hay que hacer Justicia pero no podemos hacerla sin las pruebas más importantes, las que te hacen los solucionar el problema”. ”Yo le pido al Gobierno de España que no se puede hacer justicia sin bajar al barco porque ahí es donde está la justicia buena, la justicia de la verdad”, explicó el marinero ghanés.

“Este accidente es una prueba de que el Gobierno de España puede decir la verdad como yo siempre he creído que es este país” frente a la “corrupción y mentiras” que vive en el suyo. “Esto es algo que estamos haciendo hoy pero que es por todos los futuros marineros”, indicó, yo estoy haciendo mi parte pero pido a todo el mundo que haga la suya y haremos justicia” finalizó. Samuel también tuvo palabras de recuerdo para sus compañeros: “Mis amigos y gente querida” a los que ”yo vi como sufrían y como decían sus últimas palabras a los que me acompañaban en la balsa, no a los que quedaron en el barco".

Otros familiares pidieron al gobierno que se pongan del lado de la “búsqueda de la verdad” o de lo contrario estarán siendo cómplices de quienes quieren “taparlo todo”.