El policía negacionista que quería "dar dos hostias" a Ximo Puig planta a la jueza

Plantón en el juzgado. El policía negacionista de Alicante no se ha presentado ante la magistrada que le había citado a declarar en calidad de investigado por decir en redes que "iba a dar dos hostias a Ximo Puig". El agente, que se encuentra apartado del servicio, no ha aportado documento, ni comunicación alguna por el que haya justificado su ausencia. Ni siquiera había solicitado formalmente declarar por videoconferencia, pese a que para acceder al interior del Palacio de Justicia es obligatorio todavía el uso de la mascarilla, un accesorio del que el investigado reniega. Pero ni siquiera ha comunicado formalmente al juzgado nada sobre este aspecto. La juez debe decidir ahora una fecha para la citación, así como si adopta algún tipo de medida más. Fuentes del Palacio de Justicia precisaron que una segunda ausencia sin justificar podría motivar que se ordenara su arresto a las Fuerzas de Seguridad para garantizar su comparecencia y que incluso podría incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia,

El agente estaba citado a las 11.00 horas de este jueves en el juzgado de Instrucción número dos de Alicante, sin que ni él, ni ningún abogado que le represente se hayan personado. El fiscal ha estado esperando pacientemente toda la mañana en su despacho a la espera de que le llamaran, mientras que la magistrada Patricia Romero ha continuado con otras comparecencias que tenía señaladas para esa misma mañana por otras causas abiertas en el juzgado. Algunas de ellas, por videoconferencia.

La denuncia se presentó por la Fiscalía a raíz de un vídeo que el agente había subido a las redes sociales, en el que decía que quería saber cuál era el domicilio del presidente de la Generalitat Ximo Puig "para ir y darle dos hostias", al tiempo que arremetía contra los hosteleros por pedir el pasaporte covid: "Lo que tenéis que hacer es denunciar y cuando les lleguen tres o cuatro denuncias y, no las puedan pagar, tendrán la opción de cerrar o quitarlo".

Delito de odio

El Ministerio Público, tras analizar el contenido de este vídeo, concluyó que las palabras del agente podrían ser constitutivos de un delito de odio y de amenazas y pidió al juzgado que le tomara declaración en calidad de investigado sobre cuál era la finalidad de este mensaje. Incluso el fiscal delegado de delitos de odio llegó a personarse en esta causa por las posibles palabras amenazantes tanto hacia la figura del presidente de la Generalitat, como al colectivo de los hosteleros.

A la hora en que estaba señalada la comparecencia, no se había presentado. Fuentes judiciales señalaron que el juzgado no ha recibido comunicación alguna del investigado de que sufriera algún tipo de enfermedad que le impidiera acudir a la citación. Ni siquiera para pedir declarar por videoconferencia desde su casa porque se negaba a entrar al Palacio de Justicia con la mascarilla puesta. De hecho, hubo a lo largo de la mañana comparecencias por vía telemática, una práctica que se ha extendido precisamente a raíz de la pandemia y las restricciones sanitarias. Hacia el mediodía de este jueves ya se daba por hecho que el agente no se iba a presentar. En el juzgado se continuó con el restos de las diligencias que tenían señaladas y de momento no se había adoptado decisión alguna por la incomparecencia.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que ya el mero hecho de no acudir a una citación como investigado sin causa justificada podría conllevar la imposición de una multa. Desde el juzgado se le debe citar ahora por segunda vez para responder por los delitos investigados. En caso de no comparecer, se podría incluso la detención por las Fuerzas de Seguridad para llevarlo a presencia del juzgado, e incluso ser imputado por un delito de obstrucción a la Justicia. En los próximos días se podría producir la respuesta del juzgado al plantón.