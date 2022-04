La amenaza islamista que llega a las cárceles (también la de Asturias): “Sígueles a casa y apuñálales”

“Matad a todos los guardias, seguidles hasta sus casas y apuñaladlos, destruye sus prisiones, bombardea a sus guardias, mata a cada uno de ellos y rescata a las pobres almas que han sido oprimidas. Apuñala a los guardias que trabajan en cualquier prisión que tienen musulmanes en ella”. El mensaje, difundido por la red Mujahideen in the West, que publicita las acciones del Estado Islámico y los talibanes, ha sido tomado lo suficientemente en serio para que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias se haya dirigido a todas las prisiones, incluida la de Asturias, para que los funcionarios “extremen las medidas de seguridad, tanto dentro como fuera del establecimiento, es decir, actuar con precaución, conscientes del riesgo existente”, como se indica en una nota interna que se ha difundido.

El mensaje fue detectado por agentes de la Brigada de Información de la Guardia Civil, que dio traslado al Grupo Central de Información y Control Operativo (GCICO) de Instituciones Penitenciarias. El mensaje carga además las tintas comparando a los presos islamistas con los judíos asesinados en los campos de la muerte de la Segunda Guerra Mundial.

La amenaza coincide punto por punto con el último mensaje del portavoz del Estado Islámico, Abu Omar al-Mujahir, que lanzó una campaña para liberar a los presos yihadistas. “Es una prioridad primordial, los que están en cautiverio deben ser pacientes y orar para que sean liberados cuanto antes”, indicaba, al tiempo que llamaba a poner en juego el dinero y las propias vidas, sin “escatimar esfuerzos”, para liberar a los prisioneros.

“Que no pase ningún día que no estés planeando y preparándote para liberarlos del cautiverio, ya sea con armas o rescate”, indicó, al tiempo que mandó matar a aquellos que “oprimen a los prisioneros”; esto es, a los funcionarios de prisiones. Es este llamamiento del portavoz del Estado Islámico lo que hace especialmente inquietante la amenaza vertida en la red Mujahideen in the West.

En la cárcel de Asturias hay una decena de presos islamistas, según indican fuentes sindicales, pero no se han adoptado especiales medidas de seguridad a raíz de esta amenaza, lo que quizá evidencia que el aviso no ha derivado en gran alarma.

Sindicatos como “Tu abandono me puede matar” (TAMPM) sostiene que esta amenaza islamista siempre ha estado ahí, muy presente entre los funcionarios, acostumbrados por otro lado a ser objetivo de grupos terroristas, como la organización ETA, que llegó a secuestrar y asesinar a algunos trabajadores de prisiones.

Esta nueva amenaza ha servido para que, desde algunas instancias, como Ciudadanos, se solicite del Gobierno que conceda a los funcionarios la condición de autoridad, lo que podría disuadir de agresiones.