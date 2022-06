Un vecino del barrio ovetense de Montecerrao se enfrenta a seis años de prisión por un supuesto delito de abusos sexuales del que habrían sido víctimas sus hijos, niño y niña, de seis y diez años, a finales de 2018. Los hechos fueron denunciados por la exmujer del acusado, residente en Siero, que ejerce la acusación particular y solicita dos penas de tres años de prisión, en total seis años, más una indemnización para los menores. El ministerio público no acusa en este caso. En su día pidió el sobreseimiento, al considerar que no había pruebas de los tocamientos denunciados por la madre. Y es que en ese momento la pareja estaba inmersa en una pelea por la custodia.

La primera jornada del juicio se ha celebrado en la mañana de este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo. El acusado, defendido por el letrado Ignacio Botas, ha negado haber tocado a sus hijos cuando estuvieron a su cargo durante un fin de semana. En el juicio ha declarado su actual pareja, que habría estado con el acusado el fin de semana en el que supuestamente se produjeron los hechos y no observó abuso alguno. El juicio continuará este viernes, en el que está prevista la declaración de un psicólogo que evaluó a los menores. A continuación, las partes ofrecerán sus informes finales y el juicio quedará visto para sentencia.