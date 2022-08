Salvan in extremis a un ovetense que se ahogaba tras caer al Sella en Ribadesella

Un vecino de Oviedo de 67 años, José María A. S., puede dar gracias de estar vivo después de la experiencia extrema que sufrió en la noche del viernes al sábado en Ribadesella. Y es que fue salvado in extremis por varias personas que se encontraba en le paseo marítimo después de que cayese en el Sella, cuando ya estaba flotando inerte sobre las aguas.

Era la una y media de la madrugada cuando, por razones que se están investigando, el hombre terminó en el río Sella a la altura de "El Campanu". Una pareja que iba por el paseo marítimo se percató de que había una persona en el agua y comenzaron a dar voces pidiendo ayuda. Acudieron dos personas, una de ellas Félix Carrizo, de 40 años y vecino de Cangas de Onís, que está pasando unos días en Ribadesella. "Cuando llegué el hombre estaba sumergido boca abajo en el agua. Había marea baja y mucha altura desde el cantil. Un chico se tiró al agua y lo cogió. Yo me colgué de una boya y pude alcanzarle la cabeza y sacársela del agua", relata Carrizo.

El hombre parecía como muerto. Dada la gran altura que había hasta el cantil, pensaron que lo más operativo era subirlo a la cubierta de un pesquero que había cerca. Entre el otro chico Carrizo y el hombre del matrimonio que había dado la alarma pudieron ponerlo sobre la cubierta. El problema es que no respiraba. Carrizo intentó reanimarle durante unos angustiosos instantes presionándole el pecho. Finalmente, el hombre reaccionó. "Logramos reanimarlo, en ese momento llegó una ambulancia, los Bomberos y la Guardia Civil que se hicieron cargo de él", explica Félix Carrizo.

El sexagenario, tras ser estabilizado, fue conducido al Hospital de Arriondas y este sábado ya se encontraba en su casa de Oviedo recuperándose del susto. De esta experiencia Carrizo saca una sensata conclusión: "Todos deberíamos saber de primeros auxilios para poder actuar de forma resuelta en casos como en el que me vi implicado. Me encontré con dificultades para reanimar a este hombre".

Esta historia ha tenido un final feliz, no como en el caso del madrileño F. V. C., de 46 años, fallecido el 16 de agosto del año pasado tras ahogarse cuando trataba de salvar a un sobrino suyo de 14 años. Tras ser rescatado en la playa de Santa Marina, después de acercarse demasiado al canal del Sella, y ser reanimado en el arenal, el hombre fue trasladado al HUCA, donde no consiguió recuperarse de una nueva parada cardiorrespiratoria.

Este julio hubo que lamentar la muerte por ahogamiento de un parragués de 67 años, J. G. C. D. N., mientras estaba en el pedral de Borines, cerca de la playa riosellana de La Atalaya, solo una semana después de que falleciese un gijonés mientras practicaba pesca submarina en La Espasa (Caravia).

Pocos días después moría una mujer de 73 años, natural de Logroño, mientras realizaba una ruta costera a pie entre Camangu y Meluerda, también en Ribadesella. Y un bilbaíno falleció en accidente en la nacional, a su paso por Fríes, cerca del lugar en el que pocos días después se registraron nueve heridos al chocar un turismo y un autocar.