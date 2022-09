"Mi hija no merece esta sentencia, ni mi hija, ni el resto de las víctimas". Son las primeras palabras de Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo, nada más conocer la sentencia de la magistrada que ha evitado imponerle la condena a prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma Jacome, que ha adelantado hoy en exclusiva Levante-EMV, pese al veredicto del jurado que lo consideró culpable en julio pasado de tres asesinatos consumados y siete intentados, todos ellos con la agranvante de violencia de género.

"Estoy decepcionada y ofendida. Y muchas más cosas que prefiero no decir en voz alta. Esta magistrada no se ha puesto en mi piel ni en el del resto de víctimas y familias. De poco sirven los 160 años de cárcel, con 40 de cumplimiento máximo, que la jueza incluye en el fallo. Este caso es claramente de prisión permanente revisable y no nos vamos a conformar con menos. Voy a llegar adonde sea necesario y a recurrir a cuantos tribunales sean necesarios", ha declarado Marisol Burón Flores a Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio.

"Tras el veredicto del jurado, que no tenía ninguna duda y que era muy claro, esperaba y confiaba en que la magistrada le impusiera al menos una condena permanente revisable. Pero no ha sido así. Ha optado por quedarse muy lejos de esa condena, así que el único camino que nos queda es recurrir. Esto no hace justicia a mi hija", concluye la madre de Marta.

"No es una sentencia pacífica"

Los abogados que ejercen las acusaciones particulares en nombre de diez de las once víctimas (una de ellas únicamente iba de la mano de la Fiscalía) también han anunciado ya que recurrirán la sentencia, primero ante el TSJ y, si es ncesario, también ante el Tribunal Supremo. "Esta no es una sentencia pacífica. Estaba claro que iba a derivar en recursos tanto por nuestra parte, la de las acusaciones particulares, como de la defensa", han dicho los penalistas Juan Carlos Navarro e Isabel Carricondo, que representan a ocho de las víctimas, dos de las fallecidas (Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas) y seis de las supervivientes.

En la misma línea se ha pronunciado la penalista Pilar Jové, abogada de la madre de Marta Calvo, que también ha anunciado que recurrirá la sentencia. En el caso de la joven de Estivella, el jurado fue extraordinariamente contundente: unanimidad absoluta, con nueve votos, para decir que fue asesinada, que Palma Jacome abusó sexualmente de ella y que le introdujo cocaína de alta pureza en sus genitales con el único fin de matarla, anulando su capacidad de defensa mediante la administració de drogas de sumisión y realizando todas esas acciones con dominación machista, esto es, aplicando la agravante de género.

Absuelto de causar dolor a las familias

Por lo que respecta al delito contra la integridad moral, esto es, haber aumentado deliberadamente el dolor de la familia ocultando el paradero del cuerpo, que pedían tanto la abogada de la madre de Marta, Pilar Jové, como la del padre, Candela Estévez, la primera ya ha anunciado que en su recurso no solo pedirá que sí se le palique la prisión permanente revisable, dado que el crimen se produjo de manera subsiguiente al delito sexual, como incluye la ley en uno de los supuestos para condenar a esa pena, sino que también apelará para que se le condene por ese daño moral.

Por lo que respecta a Candela Estévez, aún no ha habido un pronunciamiento acerca de si recurrirá la sentencia y en qué términos, ya que su despacho está estudiando el fallo en profundidad y deberá hablar antes con el padre de Marta Calvo antes de tomar ninguna decisión.

En cuanto a los abogados que representaban únicamente a mujeres supervivientes, como es el caso de los letrados Vicente Escribano o Laura Muñoz, el recurso es más improbable, ya que la sentencia recoge prácticamente lo solicitado por ellos y en los mismo términos.