Una denunciante de agresión sexual en Castellón: "Hizo de mí lo que quiso"

La Audiencia Provincial de Castellón juzgó este lunes a un hombre de 37 años, vecino de Albacete, por presuntamente agredir sexualmente a una chica de 33 años de Castellón en un hostal, en octubre del 2019, un jueves por la noche después de haberse conocido en un concurrido pub de la capital. El procesado se enfrenta a nueve años de cárcel, petición que este lunes la Fiscalía, quien defendió la credibilidad del relato de la presunta víctima, elevó a definitiva antes de que quedar el caso visto para sentencia.

El primero en prestar declaración fue el acusado, quien defendió su inocencia y aseguró que las relaciones sexuales mantenidas con la presunta víctima fueron "consentidas". Asimismo, aseguró que la joven, a pesar de que había bebido, estaba "perfectamente". En cuanto al cambio de versiones que ofreció sobre los hechos ante la Policía Nacional, el acusado, que estaba en Castellón cuando sucedieron los hechos por cuestiones de trabajo, indicó que dijo a los agentes, en un primer momento, que no había estado con ella "por temor a mi novia porque llevaba 14 años con ella y no quería que se enterara. Estaba asustado".

Testimonio de la denunciante

La presunta víctima, que declaró detrás de un paraban, aseguró que tenía recuerdos confusos y numerosas lagunas por lo sucedido, ya que había consumido bebidas alcohólicas. "Recuerdo que me cogía del brazo para subir las escaleras y que él estaba encima de mí en una cama", afirmó. "Le dije que por detrás no y me dijo que me callara perra y me puso las manos detrás. No hice nada, me asusté". "No me movía para que no me hiciera daño", declaró.

Según la chica, ella aprovechó que él se fue al baño y salió corriendo de allí, fue entonces cuando avisó a un amigo y a la policía sobre lo sucedido. En un mensaje que remitió a su amigo le dijo: "ha hecho de mí lo que ha querido".

Durante el interrogatorio a la presunta víctima de la agresión, que fue tenso por las discrepancias mostradas entre la magistrada y el abogado de la defensa, se puso de manifiesto que hubo penetración vaginal, anal y bucal.

Los policías y los forenses

Los policías que declararon como testigos explicaron que la joven estaba "bastante ebria y muy nerviosa" cuando acudieron al lugar de los hechos. Fue entonces cuando detuvieron en el hostal al denunciado, después de que, en un principio, asegurara que no había estado con la chica. Según la acusación particular, el procesado "ha dado seis versiones diferentes" de lo que paso aquella noche de octubre.

Por su parte, los forenses indicaron que no existían en la mujer lesiones derivadas de una agresión sexual, lo que no significaba que no la hubiera habido.