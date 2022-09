El juzgado investiga si hubo sumisión química en la presunta violación grupal de Vigo

El caso de la presunta agresión sexual grupal ocurrida en un piso de la Travesía de Vigo este mismo mes ya está en plena instrucción judicial. La cuestión nuclear de este procedimiento que se sigue contra tres jóvenes dominicanos de entre 19 y 29 años se focaliza en el ataque sexual denunciado y en tratar de determinar, si así se acredita, el grado de participación que habría tenido cada uno de ellos en los hechos. Pero hay otras dos importantes cuestiones que también serán objeto de pesquisas. Una de ellas es la de si los supuestos agresores grabaron a la joven con sus teléfonos móviles, tal y como ella declaró, para lo cual se intervinieron los terminales para que la Policía Nacional proceda al volcado de los archivos en busca de vídeos de lo ocurrido. Y la otra es la de si hubo sumisión química, ya que la víctima relató que, tras beber de un vaso que le dieron, empezó a encontrarse mal y a marearse hasta que finalmente se quedó totalmente dormida durante unas dos horas.

La presunta agresión sexual ocurrió el pasado 4 de septiembre, en la madrugada del sábado al domingo. La joven, que tiene 18 años, y los ahora investigados se habían conocido esa misma noche en un pub de la zona de Areal. En un momento dado, ella y dos amigas los acompañaron al piso de Travesía de Vigo donde residían dos de ellos. Esas amigas, que ya declararon ante la Policía Nacional en calidad de testigos, se fueron antes de que ocurrieran los hechos. Al parecer, la víctima se fue a una de las habitaciones con uno de los chicos para mantener con éste relaciones sexuales que en ese momento inicial eran consentidas, pero después por sorpresa irrumpieron en el dormitorio los otros dos jóvenes, produciéndose la presunta agresión sexual grupal que ahora es objeto de investigación judicial.

La chica fue al piso con dos amigas que se fueron antes de que ocurriera todo

Alerta

Fue al despertarse cuando la joven telefoneó a la Policía para dar la alerta. Eran sobre las siete de la mañana. Cuando llegaron los agentes, ella los esperaba en el portal del edificio, donde realizó un primer relato de lo sucedido –después prestó una segunda declaración ya en comisaría y en días posteriores lo hizo en el juzgado–, tras lo cual fue inmediatamente trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde fue examinada por un forense. Junto a la exploración física, como es preceptivo en estos casos se recogieron muestras para su análisis de cara a buscar fluidos biológicos –semen– o para determinar la posible existencia de tóxicos. Esto último es clave para intentar aclarar si hubo o no sumisión química.

A la espera del resultado de estas pruebas biológicas y de lo que depare el volcado de los teléfonos de los supuestos agresores –uno de ellos al parecer no tenía consigo su móvil, pero no trascendió si finalmente fue localizado–, como en la mayoría de los delitos de esta naturaleza la principal prueba de cargo existente en esta fase inicial sería el testimonio de la denunciante. Aunque el caso recayó inicialmente en el juzgado que estaba de guardia cuando fue el pase a disposición judicial, el de Instrucción 8, éste ya se inhibió en el 7, el competente por la fecha de los hechos y el que deberá decidir si ratifica o no la medida de prisión provisional ya decretada para los tres detenidos.