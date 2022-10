El Supremo rechaza omisión de socorro en la muerte de David Carragal

El Tribunal Supremo rechaza que los dos jóvenes juzgados junto a Jorge C. C. –condenado a 12 años por dar la patada que mató al maestro pixueto David Carragal– hubiesen cometido un delito de omisión del deber de socorro. La sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, condenó en marzo de 2021 a los dos jóvenes al pago de una multa de 2.250 euros por ese delito, pero luego la sala de lo civil penal del TSJA los exoneró de ese delito. El abogado de la familia de David Carragal recurrió ante el Supremo al entender que los hechos probados "identifican con meridiana claridad la presencia de todos los elementos del delito que fue objeto de acusación en la instancia", y que se reconoce que los dos jóvenes huyeron corriendo sin preocuparse por el estado de Carragal. Para el tribunal, "no cabe duda de que la conducta omisiva de los acusados resulta especialmente censurable en el plano ético, pero ello no basta para que sean condenados", al no darse una situación subjetiva de desamparo. Y es que "el incumplimiento del deber de solidaridad no es suficiente para considerar cometido el delito"