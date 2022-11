Roban un coche dos veces en tres días en Plasencia sin forzarlo ni causarle daños

Hay sucesos que tienen difícil explicación y que, pese a terminar bien, dejan más preguntas abiertas que respuestas. Es lo que le ha sucedido a un vecino de Plasencia de 82 años, al que le han robado el coche dos veces en tres días, sin forzar las cerraduras ni causar daños al vehículo, que ha aparecido en las dos ocasiones en dos calles cercanas al lugar donde estaba aparcado.

Román Hernández ha sido la víctima y no sabe quién puede haber sido la persona que, entre el pasado jueves por la tarde y la mañana del viernes le robó el coche que había aparcado en la calle Manuel Revilla Castán, en Miralvalle.

Se trata de un Citroën C4 rojo de 16 años, que Hernández compró hace seis de segunda mano. Explica que lo utiliza "casi a diario" y lo primero que pensó cuando no lo vio aparcado el viernes fue que seguramente habría olvidado dónde lo había dejado.

No fue así, se lo habían robado, por lo que lo denunció en la comisaría. Sus hijos enseguida lo difundieron en sus redes sociales y uno de ellos, Juan Carlos Hernández, destaca que, que en una hora ya lo habían compartido cien personas, incluso de Córdoba y Madrid.

Apareció en Los Pitufos y una calle del Rosal de Ayala

Precisamente, gracias a esta difusión, una vecina de Los Pitufos lo reconoció el sábado por la mañana aparcado en la urbanización y llamó a la policía. Estaba intacto, sin las cerraduras, puertas ni ventanas forzadas y no habían robado nada, "inexplicable".

Lo peor fue que de nuevo, el domingo por la noche, lo volvieron a robar. En esta ocasión, estaba atravesado en una calle del Rosal de Ayala y, al no dejar pasar al camión de la basura, los operarios llamaron a la policía.

"No sabemos si será alguien con una llave maestra o un mando universal". En todo caso, Román Hernández ya no está tranquilo, por lo que se va a tener que gastar más de 500 euros en cambiar las cerraduras. Pese a que su coche está intacto, lo que más le duele es "el disgusto que te dan, que te vuelven la cabeza loca, la segunda vez ya te mosqueas, nos estás tranquilo. El que lo haya hecho no tiene perdón de Dios, que nos dejen vivir en paz", pide.