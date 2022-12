El hombre juzgado por asesinar a Janet Jumillas dice que fue un desconocido quien la mató en su casa

Aitor García, el hombre juzgado por asesinar a Janet Jumillas, ha declarado este viernes en la Audiencia de Barcelona. Lo ha hecho sin mirar a los miembros del jurado que deberá absolverlo o condenarlo por este crimen, fijando la vista en su abogado, Toni Gibert. No ha querido responder más preguntas. Ni la fiscal ni tampoco el letrado que defiende los intereses de la familia de Jumillas, ni el propio jurado han podido dirigirse a él. La declaración ha durado unos diez minutos. No ha temblado y ha respondido con voz firme mientras ha hilvanado una explicación alternativa a la muerte de Janet con la que ha apuntado a una supuesta pareja de desconocidos, de la que no constan indicios de su existencia, que aquel 13 de marzo habrían acudido a su domicilio en compañía de la víctima y la habrían matado mientras él se encontraba unos minutos fuera de su domicilio.

"Tengo que preguntárselo", ha subrayado el letrado Gibert al final de la declaración de su cliente: "¿Tuvo algo que ver en la muerte o desaparición de Janet Jumillas?”. “No”, ha respondido Aitor, sin añadir nada más.

El acusado se ha aferrado en su declaración a un relato alternativo de los hechos distinto al de los Mossos d’Esquadra, fiscalía y acusación particular. Ha sido una declaración similar a la que en su día entregó durante la instrucción de la causa –tras haberse negado a colaborar tras su detención o ingreso en prisión preventiva–, aunque con algunos elementos novedosos. Según esta versión, Janet efectivamente se reunió con él en el domicilio de este en Cornellà sobre las once de la mañana del 13 de marzo de 2019. Pero Janet no se presentó sola.

Aitor ha explicado que habían quedado porque el día anterior, tal como declaró Martina, amiga de Jumillas, él acudió también al domicilio de Janet en Viladecans a recoger un poco de marihuana y ambos, tras la entrega, se citaron al día siguiente en Cornellà para que Aitor la pagara.

Según Aitor, Janet se presentó el 13 de marzo a la hora acordada pero lo hizo en compañía de una pareja, un hombre y una mujer, a los que no conocía. El hombre lo golpeó sorpresivamente y comenzó a ordenarle que le diera dinero. Aitor respondió que no tenía dinero y el hombre le preguntó por su cartera. Aitor aclaró que la tenía en el coche. Según sus palabras, el hombre accedió a permitir que Aitor saliera del domicilio y fuera a por la cartera amenazándolo con hacer daño a sus dos perros si no regresaba pronto. Además, ha añadido ahora, el hombre se quedó con su teléfono móvil.

Aitor ha explicado que, al salir de casa, no se alejó demasiado ni llegó hasta donde estaba el coche porque era consciente de que no tenía dinero en la cartera y, en consecuencia, no tenía sentido ir a buscarla. Ha dicho también que dejó pasar unos minutos y después, asustado, regresó al domicilio para tratar de razonar con Janet. Pero cuando entró en el domicilio, lo encontró vacío. Solo estaban sus dos perros, ilesos. En el comedor, ha asegurado, se encontró sangre, una lente de una gafa y una bolsa de plástico con enseres que le pareció que eran algunas piezas de ropa. Aitor limpió la sangre y se llevó esa bolsa a su coche, la guardó dos días y después la tiró. No dijo nada de lo ocurrido a nadie por miedo y trató de "alejarse" de todo. Para él fue una sorpresa descubrir que Janet había sido asesinada. "Creía que se habría ido a algún sitio", ha declarado.

La acumulación de pruebas

"Janet Jumillas fue asesinada y el autor de su muerte es sin lugar a dudas Aitor García". Con esa contundencia, la fiscal María José Río se ha dirigido al jurado tras la declaración de Aitor. Y, a continuación, ha recordado el cúmulo de pruebas que acorralan a este hombre que cumple prisión preventiva desde el 7 de mayo de 2019.

La investigación de los Mossos ha aportado esta semana al jurado las evidencias de que se encontró sangre de Janet en el domicilio de Aitor, de que este trató de ocultarla limpiando con lejía o de que se deshizo de fregonas con sangre. Los policías también han detallado que Aitor se quedó con el teléfono de Janet y que la ubicación de este terminal indica que el sospechoso se dirigió la tarde del crimen hasta el solar de El Prat de Llobregat en el que apareció dos meses y medio después el cuerpo de la víctima. Un lugar que, además, está muy cerca de un parque para pasear a los perros que Aitor frecuentaba.

Por el contrario, los policías no han hallado indicio alguno de la existencia de los dos desconocidos que acompañaban a Janet aquella mañana del 13 de marzo de 2019 a los que Aitor pretende responsabilizar de su muerte.