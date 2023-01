Los doce desaparecidos en Asturias: de Cristian Cueli, cuya familia ya solo pide saber dónde está el cuerpo, a Sandra Bermejo

Diez años sin Cristian González Cueli, el lavianés de 33 años desparecido tras ir a cobrar una deuda de 3.000 euros a un taller del Alto de la Madera. "Por ley, al no haber cadáver, hay que darlo por fallecido", se lamenta su hermana Azahara. La familia ya ha perdido cualquier esperanza de encontrarlo con vida y solo pide que le digan dónde está enterrado. "No perdemos la esperanza de que algún día aparezca el cadáver", añade la hermana. Lo que no quieren es que su desaparición caiga en el olvido.

Desgraciadamente, la de Cristian González Cueli no es la única desaparición preocupante registrada en Asturias en los últimos años. Desde 2009, se ha perdido el rastro de al menos una docena de personas. La última de estas desapariciones, la de la psicóloga madrileña afincada en Gijón Sandra Bermejo, de la que se perdió la pista en el entorno de Cabo Peñas el pasado 8 de noviembre, es la que más atención mediática está recibiendo, y ello pese a que hay otras casi coetáneas, como la de la avilesina Carmen Sánchez López, de la que no se sabe nada desde el 19 de octubre, fecha en la que salió de casa, dejando el teléfono, las llaves y la documentación, y la puerta del piso abierta. Tampoco se sabe nada de Damián Lastra Fernández, de 70 años, que falta en Avilés desde el 6 de junio de 2022. Y el pasado 15 de octubre se cumplieron tres años de la desaparición de Eugenio Rodríguez Peláez, de 86 años. Salió de su casa en Bustiello (Tineo) para recoger castañas y no volver. Las batidas por los montes cercanos no han dado fruto alguno. Desde el 9 de febrero del año pasado no se sabe nada de Enrique Jesús Divison Calahorro, un joven de 29 años que salió a hacer una ruta en bicicleta desde Puentedeume (La Coruña), tras dejar en un albergue canino a su perra Cumbia. Divison es madrileño, pero llevaba afincado unos meses en Bimenes cuando decidió pasar unos días de desconexión en Galicia. Una desaparición que guarda cierta relación con la de Sandra Bermejo es la de Lorena Torre García, una gijonesa de 40 años, desaparecida el 28 de febrero de 2018. Su coche se encontró en la zona de El Rinconín, y se sospecha que pudo caer al mar. Otro tanto como lo ocurrido con Yolanda García Bravo, gijonesa de 47 años, desparecida en Nuevo Gijón el 5 de febrero de 2015. Su padre la había traído de Oviedo, donde daba clases. La mujer atravesaba un mal momento, tras el fallecimiento repentino de su pareja. Lo último que dijo era que quería ir a ver el mar. En la lista de desaparecidos de los últimos años también se cuentan dos mierenses: José Carlos Gómez García, de 51 años, que falta desde el 4 de enero de 2019, y José María González González, cuyo móvil dejó de funcionar el 30 de marzo de 2009, en La Zoreda, dónde había quedado con un empresario lenense. También en 2009, y su desaparición es igualmente preocupante, se perdió la pista de Pedro Matías Sánchez Riesco, de 31 años. Sobre las dos de la tarde del 26 de marzo de ese año se pierde la pista de este vecino de La Calzada, visto por última vez subiendo hacia la Campa Torres, cerca de la fuente de Jove. En todos estos casos se repite la misma amargura y desesperación de las familias, convencidas del fallecimiento de sus seres queridos, pero a las que falta el consuelo de tener un lugar en el que rendirles homenaje, o el convencimiento de que se ha hecho justicia, en caso de que su pérdida se haya producido por un crimen.