La vecina del piso de Fuenlabrada en el que este lunes una mujer supuestamente mató por envenenamiento a su esposo y luego se suicidó ha contado cómo sintió los gritos de la hija del matrimonio cuando reconoció junto a la Policía a sus madres fallecidos.

En una entrevista con los medios, Mercedes, residente en el piso anexo al 3B de la calle Islandia número 8, donde se produjeron los hechos, ha explicado que este lunes a mediodía unos agentes tocaron a su puerta por equivocación. Al volver a casa, se quedó en la mirilla observando lo que estaba pasando.

"Entonces sentí los gritos de la hija de mi vecina porque había venido a reconocer a sus padres. Una sanitaria la estaba apoyando. A continuación, abrí la puerta nerviosa y le pregunté a la Policía. Un agente joven me cogió de la mano y me dijo: 'Tranquilícese. Es una noticia que va a salir ya mismo. Usted lo va a saber todo, pero para qué quiere saber nada ahora. Métase en su casa", rememoró.

Mercedes asegura que entre la llegada de la Policía y su salida de la casa fue un proceso largo de seis horas. "Estuve pendiente, pero tampoco quería estar aquí todo el rato porque no me parecía correcto. Cuando entraban (los agentes), miraban hacia la cocina y yo pensaba qué allí estaba el cuerpo. A eso de las 18 horas ya sacaron una camilla y luego otra, que no vi", ha detallado.

La vecina de Rosa y Clemente ha señalado que su relación era "buenísima". "Nunca jamás les he visto discutir, ni voces. No tenían deudas con la comunidad ni nada. Era un pareja fabulosa. Me he quedado sorprendida. No sé si estaba con un bajón o con algo de depresión, pero no lo sabía", ha apuntado.

En la misma línea se ha pronunciado Carmen, otra vecina, quien ha definido a la pareja como "normal". "Si tenían problemas entre ellos no tengo idea, pero no he oído nunca nada. Nos ha sorprendido un montón porque no te esperas una cosas de estas. Eran vecinos de muchísimos años. Yo me enteré de repente cuando estaba paseando el perro y llegaron las ambulancias. Pensaba que alguien le había dado un infarto. Todo el mundo se ha quedado alucinado. Ha sido un palo", ha relatado.

Otra de las residentes en el edificio ha afirmado a los medios que la supuesta asesina era "muy maja" y vivía sola con su esposo. "Ella iba con su nieto pequeñito. Yo no tengo problemas con nadie, pero te metes en tu casa y no oyes a nadie. Yo vivo en el primero. Vi desde el primer momento las ambulancias pero no sabía nada. La noticia nos ha sentado fatal. Cuando más me impresioné es cuando vi salir a los dos cadáveres. Fue una cosa horrible", ha expresado.