Ocho sanitarios niegan que fisgaran el historial de un médico ingresado tras una pelea

En algunos ordenadores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), "dejar las sesiones abiertas es una práctica habitual". Cada computadora puede ser utilizada "indistintamente" por unas cuantas decenas de trabajadores y por razones de agilidad en la actividad asistencial cada usuario suele mantener operativa una sesión con su clave en varios equipos al mismo tiempo. Apoyados en esas y otras descripciones de sus rutinas de trabajo, los ocho sanitarios del HUCA acusados de acceder sin justificación a la historia clínica de un médico que terminó ingresado tras verse involucrado en una reyerta negaron los hechos, igual que la voluntad de husmear y la curiosidad delictiva que se les imputa.

En la primera jornada del juicio, en el que se dirime la posible comisión de un delito de revelación de secretos, la representación del médico desistió de seguir pidiendo penas de prisión para sus ocho compañeros, manteniendo la de 60.000 euros en indemnizaciones por daños morales. La Fiscalía ha solicitado condenas que suman 22 años de cárcel –tres años y tres meses para dos de los implicados, dos años y siete meses para los otros seis–, indemnizaciones de mil euros por cabeza y multas por más de 46.000.

Por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, en el arranque de una vista que se prolongará hasta el viernes, desfilaron hoy los ocho acusados, dejando para las sesiones programadas a partir de mañana las declaraciones del médico y otros testigos. Las cinco enfermeras, las dos auxiliares y el facultativo que se sientan en el banquillo negaron sin excepción y con cierta sorpresa ser los responsables de los accesos injustificados a la información personal denunciados por su compañero. Los hechos se remontan a hace casi exactamente seis años, al 8 de enero de 2017, cuando tras participar en una pelea nocturna con otro hombre, el doctor fue trasladado a Urgencias. Una vez allí, mientras era atendido en uno de los boxes, vio al otro implicado en la reyerta y ambos tuvieron su segundo asalto, en el transcurso del cual el médico habría herido a su oponente con un bisturí. Fue detenido, quedó ingresado bajo custodia policial y a partir de ahí, ese día, los siguientes y hasta varias semanas después de su alta, el programa informático de gestión clínica "Millenium" registró accesos a su historia clínica que el médico denunció y ahora enjuicia la Audiencia.

Los acusados, sobre todo el quinteto de enfermeras, reprodujeron ante el tribunal y con alguna perplejidad una versión similar que sostiene que ellas no consultaron irregularmente la información y que muchos trabajadores pudieron haber tenido acceso a un ordenador con su sesión abierta. De los ocho, solo dos de las enfermeras y las dos auxiliares tuvieron al denunciante a su cargo aquel 8 de enero de 2017. Negaron todas el afán de "cotilleo" por el que les preguntó con insistencia el abogado de la acusación y repitieron de distintas formas que únicamente accedieron a la historia del paciente aquellas que lo necesitaron por motivos estrictamente asistenciales.

"Jamás entro en historias de pacientes que no estén ingresados en mi servicio", replicó a la fiscal una enfermera que sí tuvo que atender al denunciante en reanimación, pero que responde de la acusación de haberse conectado con su usuario y clave al historial clínico también en los días siguientes a la salida del paciente del hospital. Explica este hecho igual que sus compañeras, contando los ordenadores instalados en su unidad –siete, "no tenemos uno personalizado"–, y relatando la práctica habitual de utilizarlos indistintamente, "cogiendo el que está libre en cada momento" y dejando la sesión abierta en varios de ellos, a veces durante toda la jornada, porque "en situaciones de emergencia no podemos perder tiempo abriéndolas y cerrándolas". Por cada computadora pasa pues mucha gente, decenas de personas. Y si la pregunta de su letrada es si "pudo haber entrado un tercero" con su clave, la respuesta es sí. "Por eso estoy aquí", subrayó.

"No lo puedo explicar porque yo no lo hice", adujo ante la evidencia del registro de su entrada en el sistema otra trabajadora, enfermera en la UCI polivalente, donde el médico no llegó a estar ingresado. "Alguien se aprovechó de mi confianza y buena fe y entró con mi sesión abierta", añadió antes de negar que el asunto fuese objeto de cotilleo en el hospital y agregar que no conocía al paciente, y que sin su nombre y apellidos o su número de historia no podría haber buscado sus datos.

Una amiga

Ella recordaba vagamente al denunciante de su etapa de residente, "pero ni por el nombre ni por ningún otro detalle". Otra "había trabajado alguna vez con él, pero no le recordaba", y del resto de los acusados únicamente una de las enfermeras, destinada entonces en medicina interna, reconoció haber mantenido una relación de amistad con el denunciante. Aquel día, ella tuvo que asistirle en la planta en la que estaba ingresado. "Por motivos asistenciales" –"era su enfermera"–, accedió a sus datos el día 9, pero lo que se cuestiona es una entrada adicional que quedó registrada el 10, cuando el denunciante había sido ya dado de alta. "Muchas veces", adujo en su defensa, "la sesión se inicia en el mismo lugar en el que se cierra…"

Otra de las interrogadas, enfermera en una planta de hospitalización por la que tampoco pasó el médico, corroboró las versiones sobre las sesiones que se mantienen abiertas en varias computadoras, cifró en unas "veinte personas o más" las que pueden utilizar indistintamente los ordenadores de su servicio y añadió algo que también habían dicho sus compañeras. La formación que recibieron para el uso del "Millenium" fue "bastante pobre".

El único facultativo procesado es un anestesista que estaba de permiso el día del ingreso del denunciante y del que consta una entrada fugaz en el historial el 3 de febrero. No se explica este registro, correspondiente una consulta de solo nueve segundos en los que no da tiempo a ver "prácticamente nada" y que él también atribuye a un sistema de trabajo en el que, queda dicho, "es habitual que haya varias sesiones abiertas en un mismo ordenador".

Para completar la lista de ocho ocupantes del banquillo de los acusados –inicialmente fueron denunciados 34 médicos y enfermeras– había dos auxiliares de enfermería adscritas al servicio de reanimación que sí tenían asignado al médico ingresado. Según declaraciones de testigos, ambas habrían sido sorprendidas y reprendidas mientras consultaban la historia clínica del paciente con la clave de otra persona, pero las dos negaron que una enfermera les hubiera llamado la atención por ello y añadieron que dado que el paciente estaba en su servicio, no habrían tenido ningún impedimento para entrar con sus contraseñas.