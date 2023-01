El periodista Saül Gordillo admite ante el juez tocamientos "consentidos" a una redactora

El periodista y exdirector de Catalunya Radio, Saül Gordillo, admitió este jueves ante el juez que le investiga por una presunta agresión sexual que hizo tocamientos a una redactora, pero que fueron consentidos. En el vídeo grabado por las cámaras de la discoteca Apolo y al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, se puede observar que esa noche, 1 de diciembre, en una fiesta de empresa Gordillo interactúa con la joven de 23 años, bailan y, en un momento determinado, el periodista desliza su mano y le toca el culo durante un segundo. Tras ello, siguen bailando y cuando ella va a la barra, el exdirector de Catalunya Radio le pasa la mano por el abdomen a la altura del short. Esta acción duró milésimas de segundo. En la denuncia, la muchacha, que ha ratificado hoy su versión, sostiene que su jefe le metió la mano le metió por el pantalón y "le masturbó el clítoris". La abogada de la víctima, Noemi Martin, ha aclarado que la ella ha relatado al magistrado lo que "percibió y lo que ha vivido", por lo que, a su entender, fue una agresión sexual.

La declaración de la víctima ha sido extensa. Ha durado una hora y media. Durante el interrogatorio, la redactora de Principal, el diario que dirigía Gordillo, volvió a reiterar que el que era el su jefe le metió la mano por debajo del pantalón y que en ningún momento consintió esa acción, que se dirigió a la camarera para que la rescatara y que se quedó en paralizada. En el vídeo, sin embargo, se aprecia este extremo, pues la joven continúa bailando con él ahora investigado. Y no solo cuando estaban en la barra del Apolo (había otro redactor del diario digital) sino en el interior de la discoteca. La joven aseguró ante los Mossos que le dio una ataque de ansiedad y tuvo que ser asistida por sus compañeros.

Ambiente lúdico

El abogado de Gordillo, Carles Monguilod, considera que las imágenes grabadas por las cámaras del Apolo "no se ajustan" a la "realidad", ni a la denuncia presentada por la redactora. "Para mi sorpresa, se ha ratificado", subrayó el letrado. Recalcó que fue una "interacción entre dos adultos" en una ambiente "lúdico" y "ajena al Código Penal". Detalló "por suerte" existen los diferentes vídeos de la sala Apolo, que en su opinión, ratifican que no fue una agresión sexual. Esta grabación, agregó, "han evitado un gravísimo error judicial", puntualizó.

"Mi cliente no ha cometido ningún delito", a la vez que denunció el "linchamiento mediático" que ha sufrido el periodista. "No se ha respetado la presunción de inocencia y ha habido un juicio paralelo", reprochando así los mensajes de la 'conseller' Tania Verge y la ministra Irina Montero. Gordillo, por su parte, aseguró que salía "satisfecho" de su declaración y también alegó que se "había hecho un juicio paralelo", que no se había "respetado su presunción inocencia" y que hay gente "que me ha condenado". A estas palabras, la abogada de la acusación explicó que Gordillo no quiso responder a sus preguntas y que el periodista "ha tenido la osadía de querer presentarse como que la víctima es él", cuando "es ella, la denunciante". En el juzgado, la joven redactora tuvo que ser calmada para que pudiera declarar.