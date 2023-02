Una mujer de 47 años permanece a esta hora ingresada en el hospital pontevedrés de Montecelo en estado muy grave como consecuencia de las lesiones sufridas tras ser atacada por un hombre esta mañana en las inmediaciones de la calle Jaime Janer de Marín. La mujer presenta varias lesiones de arma blanca, algunas de ellas de cierta gravedad.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que se ha detenido a un varón de unos 50 años como autor de los hechos. Asimismo, explican que, inicialmente, no consta que la víctima y el varón se conozcan sino que todo hace indicar que fue un ataque inopinado, que el varón perpetró contra la primera persona que se encontró en la calle y que, según estas mismas fuentes, le podía haber tocado a cualquier otra persona que se encontrase en ese momento en la vía pública.

Tras esta agresión, el atacante fue detenido por la Policía Local de Marín, cuyos agentes fueron los primeros en llegar al lugar del suceso. Momentos después, se hizo cargo de la investigación y de la custodia del detenido la Policía Nacional. El autor de los hechos permanece en los calabozos de la Comisaría de Marín mientras en la zona efectivos de la Policía Judicial y Científica recogían vestigios sobre lo sucedido. Sobre la motivación del ataque, el hombre relató a la Policía algunas frases incoherentes o cosas como que "el diablo le había dicho que hoy tenía que matar a alguien".

Fuentes del Concello de Marín también confirmaron que, según la Policía Local, "o home non se atopaba en condicións psicolóxicas estables no momento da súa detención. Polo momento, non parece que vítima e agresor teñan ningún tipo de relación, pero segue aberta a investigación policial pertinente".