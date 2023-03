Condenado un millonario ruso que trajo relojes de contrabando a Palma

Un juzgado de Palma ha condenado a seis meses de prisión a un millonario ruso con residencia en Calvià que trajo de contrabando a Mallorca dos relojes de lujo valorados en casi 180.000 euros. El hombre, procedente de Suiza, fue interceptado por la Guardia Civil cuando ya había pasado la aduana sin declarar estos bienes y pagar los impuestos pertinentes. La sentencia le impone también el pago de 215.000 euros en multas y tributos y el decomiso de los relojes.

El acusado aterrizó en Son Sant Joan el 13 de febrero de 2020 en un vuelo procedente de Zúrich (Suiza) junto a una mujer. Recogió sus maletas y salió del recinto aduanero de la terminal, tras la que fue interceptado por la Guardia Civil. Los agentes habían sido alertados por las autoridades suizas de su llegada, ya que había comprado dos relojes el día anterior y había solicitado la devolución del IVA en el país helvético.

Los guardias comprobaron entonces que él llevaba puesto un reloj Brueguet valorado en unos 175.000 euros y su acompañante un Longines La Grande tasado en algo más de 1.000 euros. Los investigadores hallaron dos facturas de estas piezas, adquiridas el día anterior en una tienda de Zúrich. El acusado había reclamado y obtenido allí la devolución del IVA, por lo que a su llegada a España estaba obligado a declararlos y pagar los impuestos, que ascendían a casi 37.000 euros.

El acusado alegó en el juicio que no tenía intención de eludir sus obligaciones fiscales y aseguró que no entendió los carteles informativos de la aduana porque solo habla ruso. La sentencia no da credibilidad a su versión. La magistrada concluye que el procesado intentó no pagar los impuestos y destaca que los guardias civiles, según declararon en la vista oral, le preguntaron varias veces si tenía algo que declarar y el hombre lo negó.

La sentencia declara al millonario ruso autor de un delito de contrabando, por el que le impone una pena de seis meses de cárcel y una multa de 177.993 euros. Además, deberá pagar al Estado otros 36.948 euros por los impuestos que no pagó y el decomiso de los relojes.