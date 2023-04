El homicida de Beifar, que alegó enfermedad mental, se medica para el asma y la ansiedad

Yago Troncoso conoció a Gabriel hace cuatro meses, cuando ambos coincidieron en la casa de acogida de Cáritas en el barrio avilesino de Valliniello. Hace tres semanas, Gabriel, instalado en una casa de Beifar, en Pravia, recibió una llamada de Troncoso, en la que le dijo que estaba viviendo con otra persona con la que no estaba a gusto y le pidió que le acogiese unos días. Gabriel aceptó, con la condición de que le ayudase con las obras que estaba haciendo en la casa, y sin imaginar que terminaría intentando matarle en un episodio que acabó con la muerte del guardia civil de tráfico Dámaso Guillén, el pasado 1 de abril.

El detonante de los acontecimientos fue una conversación que Gabriel, de 56 años, tuvo con Yago, de 28, en una de las habitaciones de la vivienda. Según consta en el atestado del accidente, Gabriel le puso los puntos sobre las íes. "No puedes seguir así, no haces nada en casa, eres libre de irte cuando quieras", le dijo el hombre.

Yago no se tomó nada bien esa conversación. Gabriel estaba de espaldas, y entonces notó un fuerte golpe en la espalda y comenzó a notar un dolor muy fuerte. El joven al que había acogido acababa de darle un hachazo a traición en la espalda.

Cuando se dió la vuelta vio a Troncoso con una hacha en la mano, haciendo amagos de volver a golpearle. Mientras tanto, le decía: "La estoy gozando con esto, viéndote cómo sientes miedo"; y también: "Me voy a correr de gusto matándote, de aquí no vas a salir vivo". El joven exigió a Gabriel que le diese las llaves de su coche, y el hombre le indicó dónde cogerlas. Luego comenzó a golpear un mueble con el hacha, un acto estúpido que Gabriel aprovechó para huir de la vivienda y meterse en el primer coche que vio, que conducía un vecino. Yago llegó y golpeó el coche con el hacha.

Gabriel salió del mismo, siempre según el relato que hizo a los agentes de la Guardia Civil, y tanto él como su atacante comenzaron a dar vueltas en torno al vehículo. "Te voy a matar, te voy a abrir en canal como un gochu", le decía el presunto homicida. Troncoso le dio alcance y lanzó un nuevo golpe de hacha, directo a la cabeza, pero Gabriel pudo pararlo con el antebrazo, que llevó la peor parte.

Fue en ese momento cuando intervino un vecino, Valentín Fernández, que forcejeó con el presunto homicida y recibió un fuerte golpe en el ojo. Otro vecino gritó al joven que estaba llamando a la Guardia Civil y entonces cesó en el ataque, entró en el coche de Gabriel y salió a la carretera Grullos-Peñaullán (AS-236), haciendo caso omiso de las indicaciones de un integrante de la seguridad de la prueba ciclista Santiago Santana.

Cinco metros en el aire

Tampoco se paró ante las indicaciones de dos motoristas de la Guardia Civil. Lo siguiente que se encontró fue al guardia Damián Guillén. El impacto fue tan brutal, a unos 120 kilómetros por hora, que la moto y el cuerpo del agente se elevaron unos cuatro o cinco metros en el aire, cayendo violentamente contra el suelo.

Tras el accidente, Yago Troncoso salió del coche y se lanzó fuera de la carretera, escondiéndose, con el hacha en la mano, en una zona boscosa en la orilla del Nalón. Allí sería detenido a las nueve menos veinte de la tarde de ese mismo día.

Tras su detención, los agentes observaron a Yago Troncoso muy tranquilo y consciente del daño que había causado. En el atestado así se refleja. Por ejemplo, a los agentes les corrigió indicando que no había golpeado a Valentín Fernández con la cabeza, sino con el puño. "Sé que me van a llevar a la cárcel", admitió con tranquilidad y entereza.

A pesar de esta tranquilidad, reclamó que se le aumentase la medicación que está tomando, un tranquilizante (Tranxilium) que suele estar indicado "en todas las manifestaciones de la ansiedad que puedan presentarse en los trastornos psicológicos cotidianos y cuya intensidad no alcance una dimensión psiquiátrica". El médico que le prescribió el medicamento rechazó incrementar la dosis. Troncoso, cuya defensa adujo en su declaración ante la jueza de Pravia que padecía una enfermedad mental, aunque sin especificar cuál ni presentar documentos que lo acreditasen, también está tomando un medicamento que suele prescribirse para cuadros de asma.

Inicialmente no quiso comunicar con nadie, pero luego pidió que llamasen a su madre. Los agentes lo hicieron tres veces, pero no pudieron contactar con ella. Ahora, su defensa tratará de demostrar que actuó afectado por una enfermedad mental. La acusación particular, que corre a cargo del letrado Carlos Hernández Fierro, considera que la forma de proceder del homicida, tanto antes de arrollar al guardia civil Dámaso Guillén como tras su detención, indican que no sufre enfermedad alguna.