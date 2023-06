La Policía Nacional ha vuelto a detener en Alicante a "el gastrojeta" tras acudir a un establecimiento de restauración de la zona centro y fingir un desmayo para no pagar una cuenta de 37 euros y sumar un nuevo "simpa" a su historial de delitos "gastronómicos". Aidas J. llegó a ingresar en prisión el pasado febrero por no pagar la multa de 900 euros que le impuso un juzgado por un delito leve al no pagar una cuenta de 67,50 euros en un restaurante y cuando la Policía ya pensaba que había optado por desplazarse a otra ciudad, porque no tenía denuncias contra él, ha reaparecido esta semana en la capital alicantina, en vísperas de las fiestas de Hogueras.

El incidente ocurrió este pasado jueves por la tarde en un establecimiento de la calle Castaños de Alicante. "El gastrojeta", apodo que le pusieron en medios policiales a este presunto estafador de 50 años y origen lituano tras acumular 15 detenciones en dos meses, estuvo comiendo y tomando bebidas alcohólicas como un cliente más. Sin embargo, cuando le llevaron la cuenta, que ascendía a 37 euros, fingió una indisposición y un desmayo. Todo ello para lograr que fuera una ambulancia y lo evacuara a un centro sanitario sin pagar la cuenta, como había hecho en anteriores "simpas". En el local no conocían sus artimañas, por lo que llamaron a emergencias para que acudiera una ambulancia e indicaron en el aviso que había una persona que se había mareado y estaba inconsciente. Asistido por sanitarios Los sanitarios desplazados al establecimiento de la calle Castaños sí le reconocieron de anteriores intervenciones y tras examinarlo concluyeron que estaba fingiendo. Una patrulla de la Policía Nacional también acudió al establecimiento y tras las indicaciones de los sanitarios procedieron a incorporar a "el gastrojeta", que estaba en el suelo. El comensal de los "simpas" se "despertó" en presencia de los agentes, pero se negó a pagar la cuenta. Los agentes, al ir indocumentado, lo trasladaron a dependencias policiales y allí comprobaron el historial de arrestos por estafas similares. El detenido pasará a disposición judicial este sábado en Alicante, una vez concluyan las diligencias en la Comisaría de Distrito Centro. Al ser un delito leve presumiblemente quedará de nuevo en libertad provisional, salvo que exista alguna requisitoria judicial pendiente por los "simpas" anteriores. Cuando fue apresado y encarcelado 22 días el pasado febrero, "el gastrojeta" sumaba 15 detenciones en dos meses, 14 por estafa al no pagar 766 euros de comida y bebida que tomó en diferentes restaurantes y locales de hostelería de Alicante y una por el hurto de un abrigo valorado en 484 euros. Amenazas a un camarero Como publicó este diario el pasado febrero, en una de las detenciones por estafa en un restaurante, la Policía Nacional también le imputó un delito de amenazas porque además de no abonar la cuenta, que ascendía a 75,30 euros por comida y bebida, cogió un cuchillo de corte de la mesa e intimidó a un camarero antes de hacer un "simpa".