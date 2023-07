Denuncia un episodio racista en Palma: "La Policía dijo que los negros llevan droga en los bolsillos"

"Sentí un trato muy discriminatorio por mi color de piel". Victor Uwagba, un mediador intercultural muy reconocido en la barriada de Son Gotleu, ha denunciado un episodio racista con la Policía Nacional ocurrido el pasado martes. De esta forma, según este ciudadano nigeriano, los agentes le detuvieron sin ofrecer ninguna razón más allá de su color de piel cuando volvía de jugar a pádel. "La Policía dijo, ‘los negros llevan droga en los bolsillos’".

Los hechos ocurrieron el martes sobre las 12:00 del mediodía en la calle Indalecio Prieto (entre El Rafal y Son Gotleu) cuando Uwagba volvía de jugar a pádel con la bicicleta. Según el testimonio, un coche de Policía Nacional se paró bruscamente delante de él y los agentes se bajaron rápidamente del vehículo. "Me aseguraron que me parecía mucho a alguien que estaban buscando. Me dijeron hasta en tres ocasiones ‘¿a que a ti te han detenido alguna vez?’", expone el ciudadano, quién se quedó bloqueado ante la situación.

Asimismo, detalla que en ningún momento le explicaron los motivos de la detención, por lo que les advirtió que esta no era la manera correcta de proceder. Frente a esta respuesta, la Policía examinó toda la documentación de manera exhaustiva, según apunta Uwagba.

"Empezaron a mirar todo, cada una de las tarjetas, estaban convencidos de que encontrarían algo. La verdad es que me sentía indefenso por la manera como me trataban". Mientras comprobaban su documentación, Uwagba denuncia que le hicieron quitarle los zapatos y sentarse en el suelo. "Me dijeron ‘abre tu bolsillo, quítate los zapatos, los calcetines y siéntate en el suelo’. En ese momento estaba muy tocado con la manera en que me estaban cacheando".

Aparición de un testigo

Mientras ocurrían los hechos, el denunciante explica que un testigo al que conocía vio la situación y preguntó a los agentes qué estaba ocurriendo. "Habló con ellos y les explicó que soy un colaborador que trabaja por la diversidad del barrio y nunca he tenido problemas. La respuesta que le dio la policía fue la siguiente: ‘hacemos esto porque las personas de color llevan droga en el bolsillo’. Aquí ya no pude contenerme más, lo que acaba de decir era una falta de competencia intercultural. Yo no soy una persona de color, llámame africano si no sabes de qué país soy, pero no utilices un término tan despectivo". Finalmente, según apunta Uwagba, la Policía se marchó asegurando que le iban a denunciar por desobediencia a la autoridad."Me dijeron ‘a los blancos como yo nos han enseñado a llamar a gente como tú personas de color, es lo más suave que os podemos decir. Además, te vamos a denunciar porque te estás poniendo muy chulo’".

Por su parte, el ciudadano nigeriano ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia por lo que considera un trato totalmente discriminatorio. "He expuesto los hechos que ocurrieron y espero que a través de los datos que ofreció el agente cuando llamó a la centralita lo puedan localizar. Vi una parte de la matrícula del coche y también dejé constancia de la misma". A pesar de lo que pueda ocurrir con la denuncia, Uwagba se muestra muy dolido con lo que tuvo que vivir.

"Estaba tan tocado en aquel momento que cuando llegué a casa y no pude ni comer. Que una persona pueda pensar así es algo muy preocupante". No obstante, el ciudadano tampoco quiere culpar de racismo a todo el cuerpo de policía. "Soy una persona que ha hecho mucho trabajo personal como mediador comunitario con la policía y nunca me había pasado algo así. No es el uniforme, es la persona".