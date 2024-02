"Nos va a costar mucho recomponernos, pero, al menos, nosotros lo podemos contar"

Son muchas las personas que vieron este jueves cómo sus hogares -y, sobre todo, sus recuerdos- se convertían en cenizas. "Todos estamos rotos, por lo que nos va a costar mucho tiempo recomponernos, pero, al menos, lo podemos contar", señalaba el sábado a los pies de los dos edificios calcinados Catalin Stefan, quien vivía en uno de los inmuebles con su mujer, que es la administradora del inmueble, y su hija pequeña.

Aunque Stefan ha pernoctado durante estas dos noches en la casa de unos amigos suyos, él y su pareja se acercan constantemente al lugar de los hechos sin creérselo todavía. "Los vecinos estamos muy afectados", explicaba a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. Reconoce que, desde la pasada noche, no han conseguido conciliar el sueño. "La primera noche dormí tres horas y la del viernes sólo dormí cuatro. Creo que pasaremos muchas noches así", indica.

Todavía recuerda con lágrimas en los ojos cómo vio arder su casa, la cual ha quedado reducida un simple esqueleto negro. Él se encontraba trabajando en el momento del incendio, pero su madre y su hija sí que estaban dentro de la vivienda, ya que la pequeña había terminado las clases minutos antes. En su caso, fue un conocido quien le avisó que se estaba quemando su vivienda. "Nosotros lo veíamos desde abajo. Les dije a mi madre y a mi hija que se quedaran en casa porque pensaba que no iba a ser mucha cosa, pero, tras ver que el fuego se propagaba tan rápidamente por la fachada, les dije que salieran corriendo", indica este vecino, quien lamenta que "la pequeña se ha quedado con la ropa del cole. No tiene libros, libretas... No tiene nada". Sin embargo, agradece la ayuda proporcionada desde el colegio para que siga con "la actividad con normalidad".

"Que no sean sólo promesas"

Todos los vecinos afectados han creado un grupo de Whatsapp para "focalizar toda la información". Stefan recuerda a las autoridades que "nos hemos quedado sin nada, por lo que esperamos que no se quede todo en una promesa y se movilicen".

Aunque todavía es pronto para "entrar en una cierta normalidad", se muestra afortunado por poder contar el suceso, ya que "hay muchas familias que, lamentablemente, lo están pasando peor".