El jurado popular considera a Eugenio D. culpable de asesinato y violación a Manuela Chavero

Ya hay veredicto. El jurado popular considera culpable de asesinato y violación a Eugenio D., único acusado de la muerte de Manuela Chavero, la vecina de 42 años de Monesterio desaparecida en julio de 2006 y cuyo cadáver fue encontrado más de cuatro años después, en septiembre de 2020. El veredicto se ha leído pasadas las doce de la noche en la Audiencia Provincial de Badajoz tras siete horas de deliberación.

La votación ha sido unánime en todos los puntos. Los miembros del jurado popular, conformado por seis hombres y tres mujeres, han dado por acreditado que, sobre las 2.15 de la madrugada del 5 de julio de 2016, Eugenio D. llamó a la puerta de la vivienda de Manuela Chavero y consiguió que esta lo acompañara a una casa familiar que él tenía a apenas 80 metros, donde la agredió sexualmente y la asesinó, sin que esta tuviera posibilidad de defenderse ante la corpulencia del agresor ni de pedir auxilio, porque puertas y ventanas se encontraban cerradas.

El tribunal popular también ve probado que el acusado, al golpear a Manuela, aumentó deliberada e inhumanamente el dolor al causarle padecimientos innecesarios para ocasionarle la muerte, como demuestras las múltiples lesiones que presentaba y la elevada probabilidad de que muriera asfixiada a consecuencia de que la "aplastara" con su rodilla. Además, considera que la mató por su condición de mujer, porque de no haberlo sido "no hubiera sentido ese desprecio" hacia ella, el mismo que se apreciaba en las prostitutas con las que mantenía conversaciones a través de aplicaciones de páginas webs y declaraciones de testigos, y porque tiene "distorsionado" el concepto de libertad sexual de las mujeres.

Para el jurado popular, el único móvil de la muerte de Manuela Chavero es el sexual, por lo que cree que la violó y, cuando tomó conciencia de lo ocurrido, decidió matarla para evitar ser descubierto. .

Asimismo, descarta que los hechos se produjeran de manera fortuita, si no que existió "una mínima" planificación y fue "buscado y querido" por el acusado, que tras el crimen trasladó el cadáver -al que le quitó la ropa y envolvió en una sábana, un albornoz y una bolsa de plástico- en su vehículo hasta una finca de su propiedad, donde lo enterró y fue encontrado más de 4 años después. El jurado cree que Eugenio D. no solo no colaboró en el esclarecimiento de los hechos, sino que lo dificultó, ya que ofreció distintas versiones, modificó estéticamente su coche para evitar que lo relacionaran con el crimen, dio contraseñas y correos eléctrónicos erróneos a los investigadores y trató de homigonar el lugar en el que ocultó el cuerpo de la víctimas.

Tampoco considera que haya reparado las consecuencias civiles, pues solo ha consignado en el juzgado el 15% (75.000 euros) del total de 500.000 que reclaman las partes en indemnizaciones.

Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, las partes solicitaron las penas a imponer. El fiscal, José Luis Vaquera, pidió prisión permanente revisable por un delito de asesinato subsiguiente a un delito de agresión sexual y otros 15 años de prisión por agresión sexual, peticiones a las que las acusaciones particulares, ejercidas por Verónica Guerrero (representa a los padres y hermana de Manuela) y Fernando Fontán (representa a los hijos y al exmarido), y la acusación popular, en manos de Patricia Catalina, en nombre de la Asociación Clara Campoamor.

Por su parte, el abogado de la defensa, José Antonio Carrasco, se reservó el derecho a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), lo que, posteriormente, avanzó que hará, una vez que estudie el fallo.

Ahora será el tribunal el que tenga que dictar sentencia basándose en este dictamen. El Código Penal recoge la pena de prisión permanente revisable como castigo a los asesinatos agravados.

Honrar la memoria de Manuela

"Estoy tremendamente satisfecha, porque al final el trabajo de cuatro años y medio ha dado resultado", ha valorado la abogada de los padres y la hermana de Manuela Chavero. "No sabéis lo que supone para mí haber contribuido a honrar la memoria de Manuela y a que la familia de Manuela, por fin, pueda enterrarla sabiendo lo que pasó y habiéndose hecho justicia", ha dicho.

"Estoy feliz por la memoria de Manuela, por la tranquilidad de su familia y porque van a poder descansar", ha añadido la abogada de la Asociación Clara Campoamor. "La gravedad de los hechos que ha cometido este señor por fin han sido juzgados, por fin se ha hecho justicia y la pena será completamente acorde a la barbaridad cometida".

También el abogado de los hijos y el exmarido de Manuela Chavero mostró la satisfacción de sus representados por el veredicto de culpabilidad, que no repara por completo el daño ocasionado, pero ayuda a que se vayan cerrando las heridas.