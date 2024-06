Encuentran ilesos a los dos espeleólogos que se habían perdido en una cueva en Cantabria

Los dos espeleólogos a los que se buscaba en una cueva en Soba (Cantabria) han sido localizados ilesos en el interior del complejo de cavidades a las que accedieron el sábado y de las que están saliendo por su propio pie junto a los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim).

Los espeleólogos, un hombre y una mujer de unos 40 años de Salamanca y Valladolid, fueron localizados a las 17.50 horas en una de las cavidades ciegas en la denominada Sima del Sombrero, según han confirmado a EFE fuentes del Instituto Armado.

"Alegría" y "alivio"

Con "alegría" y "alivio", ya que ha reconocido que se "habían agotado todas las zonas de búsqueda", el teniente de la Guardia Civil Pablo Villabrille ha asegurado que los espeleólogos ascienden con los agentes del Greim hacia la salida y "va a ser cuestión de poco tiempo" que lleguen a la entrada de la cavidad.

Esos espeleólogos accedieron al complejo de cuevas de Soba, denominado Garmaciega, el pasado sábado y, al tener previsto salir el domingo y no aparecer, se inició el operativo de rescate por la cavidad que iban a recorrer, que tiene unos 20 kilómetros, aunque forma parte de un conjunto de cuevas de 100 kilómetros.

"Ellos están únicamente siendo acompañados, saliendo por su propio pie", ha añadido Villabrille, quien cree que lo que ha podido ocurrir es que los espeleólogos se hayan desorientado al intentar salir al exterior y, al no tener fuerzas para regresar al punto de inicio o por falta de luz, hayan establecido un vivac para esperar a que llegaran los rescatadores.

"Con oscuridad total no se pueden mover a ningún lado, no es una cuestión de protocolo, no se ven capaces de hacer nada y no les queda más remedio que sentarse y esperar", ha aventurado este guardia civil.

48 horas en la cueva

El jefe del Puesto Avanzado del 112, Santiago López, ha explicado a los medios de comunicación que la información que manejan es que estas dos personas no necesitarán asistencia sanitaria aunque el tiempo que tarden en salir dependerá de su estado físico, después de 48 horas en la cavidad.

"Hay que ser cautos por favor, hay que ser cautos hasta que salgan y hablemos con los ocho rescatadores (que están con ellos)", ha subrayado el jefe del Puesto Avanzado, antes de añadir que no puede aventurar en qué punto exacto de la cavidad estaban. "Hasta que no hablemos con ellos no tendremos la información" ni se conocerá su estado, ha abundado.

Los datos que se conocen los han facilitado dos rescatadores que han salido ya y que se han adelantado para informar de la situación.

Estos dos espeleólogos se inscribieron en una actividad ofrecida por una empresa que proporcionó el equipo necesario para realizar la travesía de manera autónoma, una expedición que comenzó el sábado a mediodía y de la que no tenía conocimiento el servicio de emergencias 112.

La cavidad a la que accedieron forma parte del complejo de cuevas Garmaciega, que se caracteriza por su extensión y por ser uno de los puntos más difíciles de la zona cántabra, con aproximadamente cien kilómetros en diferentes tramos.