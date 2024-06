Una menor acusa a su tío de abusar de ella "más de 100 veces" en Castellón

Una menor de edad acusó ayer a su tío materno de haber abusado de ella "más de 100 veces" desde los nueve a los 12 años. La víctima, que vivía en Nules (Castellón), reveló que su familiar comenzó por hacerle tocamientos y, más tarde, pasó a otro tipo de prácticas sexuales, bajo amenazas de "matar" a sus padres si lo contaba.

La Fiscalía pide para el hombre, vecino de Alfara del Patriarca (Valencia) 19 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, provocación sexual a menor y un delito de determinar a menor participar en delitos de naturaleza sexual. Y es que el Ministerio Público sostiene que le mostraba vídeos pornográficos a la pequeña, además de pedirle fotos eróticas suyas e, incluso, llevarla a un club de alterne de Castellón para que presenciara cómo él mantenía relaciones con una mujer prostituida.

El procesado, que no respondió ayer a ninguna pregunta de la fiscal ni la acusación particular, reconoció tocamientos a su sobrina, pero no sexo oral ni penetraciones. Dijo que iba de visita a casa de su hermana "una o dos veces al mes" y que muchas veces era la niña quien le llamaba por teléfono para que fuera.

En la grabación que contiene la declaración de la menor -como prueba preconstituida- esta dio todo lujo de detalles sobre los supuestos encuentros pedófilos.

"Me quedé en shock cuando lo vi tener relaciones con mi hija"

El padre de la niña fue quien sorprendió a su cuñado manteniendo relaciones con ella. Su declaración fue tensa. "Antes de esto, él era una persona muy querida en la familia. Confiábamos en él totalmente", empezó a contar. Después reconoció que empezó a tener sus sospechas porque lo veía siempre "ir detrás de la niña". "Un día que estábamos en casa yo me quedé dormido en el sofá después de comer. Me desperté y ni él ni la niña estaban. Me fui sigilosamente al dormitorio y lo pillé teniendo relaciones sexuales con mi hija. Entré en shock cuando vi aquello", explicó el hombre al tribunal.

Recordó que empezó a llamar a su mujer, que descansaba en otra habitación, y echaron a su cuñado de casa. "Llamamos a la abogada para saber qué teníamos que hacer y llevamos a la niña al hospital para una exploración", afirmó.

"Confiaba plenamente en mi hermano"

La madre de la menor y hermana del acusado admitió que aquello la sobrepasó porque confiaba "plenamente" en el procesado. "Me quedé en blanco cuando la niña dijo que no era la primera vez", sostuvo la progenitora, quien incidió en que como consecuencia de estos hechos la niña, que está en tratamiento se "hipersexualizó" y se "insinuaba a los profesores".

