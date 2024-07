La mujer asesinada en Granada no era usuaria actual de servicios de violencia machista

La mujer de 51 años hallada muerta con signos de violencia en el interior de una caravana en un cortijo de Motril (Granada) no era usuaria actual de los servicios que presta el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a las mujeres víctimas de violencia de género.

Así lo ha confirmado este viernes a preguntas de los periodistas en Huelva la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, quien ha precisado que están "a la espera" de que el Gobierno de España ratifique si se trata o no de un nuevo caso de violencia machista.

Pese a ello, sí que ha tenido palabras para esa lacra que "está muy presente, desgraciadamente muy presente" y que, en su opinión, "sólo hay una forma de erradicarla que es la unidad de toda la sociedad, toda la sociedad unida tenemos que luchar contra esto".

López ha reiterado la necesidad de ser respetuosos con la investigación que será la que determine si esta mujer suma una víctima más a la lista de fallecidas por violencia machista en España o no. Acudió a una asociación de ayuda a mujeres, pero no denunció

María Martín, la presidenta de la Asociación La Volaera de Granada, dedicada a la ayuda de mujeres y a la que la víctima pertenecía, ha asegurado a EFE que esta sufría malos tratos por parte de su pareja aunque nunca quiso denunciar.

Ha explicado que fue hace aproximadamente un año cuando la víctima, Irene, contactó con ellos a través de una amiga que conocía la situación de maltrato que sufría.

Aunque trataron de convencerla en distintas ocasiones de que denunciara a su pareja, con la que al parecer no convivía, siempre se negó, según Martín: "A veces tuvo momentos de lucidez, pero nunca quiso denunciar", ha señalado.

La mujer, que no trabajaba, vivía desde hace aproximadamente un año en una caravana de alquiler estacionada de manera permanente en una finca de Motril. Era natural de Madrid, donde al parecer reside su hija mayor de edad, fruto de una relación anterior, pero llevaba mucho tiempo en la localidad granadina.

"Ha pasado muchas vicisitudes", según Martín, que ha asegurado que también intentaron convencerla para que acudiera a una casa de acogida, "pero no quería abandonar a sus perros".

El cuerpo sin vida fue hallado sobre las 19:30 horas de ayer jueves en el interior de la caravana, ubicada en una pequeña finca situada en una zona de difícil acceso.

De momento no hay detenidos, han indicado este viernes a EFE fuentes policiales, que no pueden afirmar aún si se trata o no de un caso de violencia machista.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha indicado que todas las líneas de investigación están abiertas y que no se descarta ninguna hipótesis.