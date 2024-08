Retiran provisionalmente el busto del abuelo de Daniel Sancho tras ser vandalizado

El Concello del municipio Mondariz-Balneario, en Pontevedra, retiró hoy, de forma provisional, el busto del actor Sancho Gracia del entorno del antiguo Gran Hotel con el propósito de limpiarlo, tras ser vandalizado

La cabeza de Sancho Gracia, o más bien Curro Jiménez, el personaje al que dio vida en una serie de televisión, fue instalado en el Concello en 2014 y es obra del escultor vigués José Molares.

Coincidiendo con la condena de cadena perpetua a su nieto Daniel Sancho, el busto apareció con una importante cantidad de pintura roja. Según el alcalde, César Gil, se retiró para proceder a su limpieza y posteriormente devolverlo a su ubicación.

El reconocimiento que en su día el Concello realizó al fallecido Sancho Gracia no gozó de unanimidad en la localidad ya que algunas personas no lo consideraban merecedor, y de hecho con el nuevo gobierno del BNG no faltó quien hubiese solicitado su retirada, según personas próximas al gobierno local.

El día de la inauguración en Mondariz-Balneario de la estatua de Sancho Gracia, abuelo de Daniel Sancho, contó con la presencia del ahora condenado a cadena perpetua en Tailandia. En esta foto de archivo de hace diez años, está al lado de su padre, Rodolfo Sancho. / Redacción

En su día, el anterior alcalde, José Antonio Lorenzo (PP), había defendido su colocación por la gran proyección de la localidad de Mondariz Balneario que, a través del cine, dio Sancho Gracia y por su presencia, cada verano en el pueblo.

El acto vandálico, del que se desconoce el autor o autores, se produjo a primera hora de la mañana poco después de conocerse que a Daniel Sancho, nieto del actor nacido en Ponteareas pero afincado en Madrid, había sido condenado por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrida el 2 de agosto del año pasado en el 'bungalow' que compartían en la paradisíaca isla tailandesa de Koh Phangan.