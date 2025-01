La abogada de los menores acusados por yihadismo en Elche dice que el único delito fue la "chiquillada" de entrar en una página web

La defensa de uno de los cuatro menores detenidos en Elche acusados por yihadismo antes de Navidad niega que los adolescentes estuvieran tramando un atentado contra edificios religiosos de la ciudad y asegura que sólo se les ha remitido a un centro de menores por tres meses para "reeducarles" después de haber entrado en páginas webs de propaganda yihadista, un gesto que califica como una "chiquillada de chicos de quince años".

Días después de trascender los arrestos y de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya reaccionado cuestionando al Gobierno central por no haberles deportado a Marruecos, y que se les aloje en un centro de menores de Madrid, la abogada Maria Francisca Fernández Lois, abogada de uno de los menores, explica que se les ha remitido a este centro por el periodo mínimo que marca la ley, que son tres meses, porque lo "único que hay contra él es que entraba en páginas islámicas".

A este respecto, lamenta que se hayan producido filtraciones por encontrase el caso bajo secreto de sumario y tilda de "auténtica aberración" que se haya llegado a decir que los adolescentes marroquíes planeaban un atentado contra la Basilica de Santa María, porque entiende que este hecho genera alarma social y además "señala a la familia de por vida".

"Aquí no hay más que demonios"

Según la versión de la defensa los cuatro menores estaban por el centro y lo único que hicieron algunos de ellos fue entrar dos veces en la basílica y que a la salida dijeron: "aquí no hay más que demonios", lo que provocó que la policía, que ya los tenía vigilados por haber entrado en ciertas páginas, les llamase la atención y se activase un protocolo de vigilancia. Si bien, la abogada insiste en que la frase que uno elevó no desvela ningunas intenciones de atentado si no simplemente fue una expresión de los menores criticando elementos de la basílica como podría haber hecho cualquier otro turista, explican.

Móviles intervenidos

Es más, Fernández Lois niega que se haya incautado ningún arma y refiere que lo único que se ha intervenido es el portátil de uno de ellos, los móviles de la familia para averiguar si también tenía ideas de hiyadismo y los cuadernos por si había dibujos.

La basílica de Santa María, en una imagen tomada este mismo jueves. / / Áxel Álvarez

La Comunidad Islámica condena el terrorismo

Sobre los hechos, y la trascendencia que han tenido a nivel nacional, la Comunidad Islámica de Elche también elevó este viernes un manifiesto condenando "de forma enérgica y sin paliativos" en primer lugar el terrorismo pero haciendo una llamada a la no estigmatización. "El terrorismo no tiene religión, nacionalidad ni justificación posible. Por ello, es fundamental evitar la estigmatización de menores o de personas de cualquier origen, etnia o credo. Culpar colectivamente a comunidades enteras no solo es injusto, sino que fomenta divisiones que debilitan el tejido social y generan más incomprensión", lamentan.

Críticas de Vox

La comunidad ha querido posicionarse un día después de que Vox Elche replicase los argumentos de su líder nacional pidiendo la deportación inmediata. Así, aprovecharon para crticar la falta de control de las fronteras, así como "la permisividad e ineficaz gestión de las políticas de inmigración y seguridad en España por parte de nuestros gobernantes, que ha permitido la implantación de guetos en nuestros barrios donde se promueve la ley sharia, poniendo en peligro la convivencia y la seguridad".