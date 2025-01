Detenido en Málaga el organizador de la fiesta que prohibía el acceso a homosexuales

La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos (Málaga) al organizador de la fiesta que prohibía la entrada a homosexuales, según han confirmado este jueves fuentes de la Comisaría Provincial. El arresto se ha conocido días después de que la Fiscalía de Málaga iniciara unas diligencias de investigación sobre la fiesta privada que la sala Casa Fátima Ino, que se publicitan como un club marroquí de lujo, anunaciaba que prohibiría la entrada a personas del colectivo LGTBI a las que se refería como "maricones". Dichas diligencias se abrieron por un posible delito de denegación de prestaciones del artículo 512 del Código Penal y otro de lesión de la dignidad del colectivo.

Anuncio de la fiesta. / Redacción

El club anunció a través de sus redes sociales la celebración de la fiesta el próximo 18 de enero y que no se admitiría la entrada de 'maricones'. El Ayuntamiento de Torremolinos reaccionó rápidamente y difundió un comunicado en el que aclaraba que en Torremolinos no hay ningún local que vaya a abrir con esas condiciones y "no existía ningún tipo de trámite administrativo al respecto.

La sala, que se llama Casa Fátima Ino y que se publicitan como un club marroquí de lujo, ha lanzado en redes sociales un cartel con las polémicas normas de acceso al local, cuya inauguración está prevista para el 18 de enero con un evento que costará 20 euros. Junto a la prohibición de drogas, chanclas, gorras y peleas, se incluye la prohibición de la entrada a "maricones".

El club privado Casa Fatima Ino iba a celebrar este sábado 18 dicha fiesta, en la que se especificaba "no" a las peleas, las drogas, las gorras, las chanclas y también a los "maricones". Tras conocerse la noticia, la alcaldesa del municipio anunció medidas legales contra los organizadores, advirtiendo que "no consentirán estas actitudes, haciendo todo lo que está en nuestra mano para prohibir".

Injurias a la alcaldesa

Tras conocer la denuncia del Ayuntamiento y la condena unánime por gran parte de la sociedad española, los responsables del club mantuvieron su postura homófoba e intolerante.

En una de las publicaciones de sus perfiles en redes sociales insultan gravemente a la alcaldesa torremolinense: "Quedamos en la misma posición y nunca cambiará. No maricones. Punto. Gracias a la p... de la alcaldesa por la publicidad".

Los promotores de la fiesta, en un principio, aseguraban que trasladarían su fiesta a Málaga; tras la detención del organizador no se sabrá si esto seguirá adelante o no.