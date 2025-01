El autor confeso del crimen de Baiona afrontará penas de hasta 30 años de prisión

La instrucción judicial de la causa por el crimen de Beatriz Lijó Gesteira en su vivienda de Baiona (Pontevedra) y ante sus dos hijos pequeños está tocando a su fin. A punto de cumplirse dos años desde que esta abogada y funcionaria de 47 años fuese asesinada, ayer se celebró en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo la vista para prorrogar la prisión provisional del autor confeso, Ángel Rodríguez da Costa, Lito. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular y la acusación popular ejercida por la Xunta pidieron que se le mantuviese en la cárcel, mientras que la defensa planteó su libertad provisional con una pulsera de control telemático. Como era previsible, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el magistrado ha decidido mantenerlo en el penal a la espera del juicio.

La investigación judicial aún no está cerrada, pero todo apunta a que no falta demasiado para que la causa sea elevada para celebrarse la vista oral con jurado popular. Antes, las partes personadas –acusaciones y defensa– deberán formalizar sus escritos de calificación. Ángel Rodríguez afrontará penas de hasta 30 años de prisión, ya que, a la espera de cómo califique los hechos la Fiscalía, el abogado que representa a la familia de la víctima y previsiblemente la Xunta acusarán por la presunta autoría de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y de otros dos de lesiones psíquicas graves, estos últimos cometidos sobre los dos hijos que tenían en común la fallecida y el investigado, que, con solo 6 y 9 años, la edad que tenían cuando ocurrieron los hechos, presenciaron el crimen del que fue víctima su madre en febrero de 2023. El mayor de los niños se acogió recientemente a su derecho a no declarar en la exploración que le hizo el juzgado a través de un psicólogo forense del Imelga.

"Llevaba el cuchillo y el hacha en el pantalón y la ataqué"

En la comparecencia de prórroga de prisión —a la que obligaba la ley al estar a punto de cumplirse dos años desde que fue privado de libertad— las acusaciones incidieron en la gravedad de los hechos y de las penas a las que se enfrentará Ángel Rodríguez, así como en el riesgo de fuga. Insistieron también en las pruebas e indicios que lo acorralan, entre ellas su propia confesión de los hechos. "Llevaba el cuchillo y el hacha en el pantalón; sin mediar palabra la ataqué", admitió el investigado en el interrogatorio al que fue sometido en sede judicial.

