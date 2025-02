El padre del joven apuñalado en Córdoba: "Estamos esperando a que nos digan que todo es una broma"

La familia de Alex, el joven de 16 años fallecido tras ser apuñaladola noche del sábado en El Arenal (Córdoba), está aún en estado de shock. Aún no han pasado 24 horas del trágico suceso. No logran asimilar lo sucedido. "Estoy esperando que me digan que es una broma", ha señalado su padre, visiblemente afectado, en una conversación mantenida con este periódico.

El joven apenas llevaba una hora en la calle, estaba en un cumpleaños con sus amigos en El Arenal, una zona frecuentada por grupos de jóvenes los fines de semana. "Había estado en casa de su abuela hasta las 21.30 horas", explica su padre, quien recibió la trágica noticia poco antes de las 22.30 mediante la llamada de un amigo que estaba en el lugar. "Llegamos al mismo tiempo que la ambulancia y me encontré ahí a mi hijo", recuerda con dolor.

El padre de la víctima, devastado como el resto de esta familia del barrio del Guadalquivir, admite que aún no puede asimilar lo ocurrido. "Estoy esperando a que alguien me diga que todo es una broma y que no ha pasado nada realmente", expresa mientras trata de que no se le quiebre la voz.

Alex era el mayor de tres hermanos, y su padre, a pesar del profundo dolor, saca una entereza admirable para afrontar el futuro. "Por ellos (sus hijos), tengo que seguir adelante. No me puedo venir abajo", afirma.

El club Azahara Guadalquivir, roto de dolor

El club de fútbol Azahara Guadalquivir, al que pertenecía la víctima, ha emitido un comunicado en el que lamentan profundamente la pérdida y expresan su apoyo a la familia. "Estamos destrozados. Acompañamos a la familia en este dolor que lleváis en las entrañas", señala el texto, en el que también recuerdan al joven con cariño: "Desde pequeño nos enseñaste que la vida era lucha, y eso siempre lo llevaste por bandera. Vuela alto y disfruta allá donde estés".

Rafael Muñoz, presidente del club y entrenador del menor durante seis temporadas, no puede contener las lágrimas al recordar al chico. "Era una excelente persona, nunca tenía una palabra más alta que otra", relata con emoción. Además, destaca su carácter tranquilo, educado y servicial: "Nunca se metía en problemas, ni dentro ni fuera del campo".

Estaba en un un cumpleaños

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 22.20 horas, cuando dos jóvenes ajenos a la celebración llegaron al lugar pidiendo alcohol. Según fuentes cercanas al caso, al negárselo, uno de ellos reaccionó con agresividad, desatando una disputa que derivó en una breve persecución y que terminó con la víctima apuñalada por en la zona del abdomen. De inmediato, sus compañeros alertaron al Servicio de Emergencias 112, que movilizó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Pese a ser trasladado en ambulancia de urgencia al hospital Reina Sofía de Córdoba, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Desde primera hora del domingo, la Policía Nacional ha acordonado la zona y ha abierto una investigación. Aunque aún no se han producido detenciones, fuentes policiales han confirmado a este medio que el presunto autor ya ha sido localizado y se trabaja en su arresto. El arma homicida tampoco ha sido encontrada.