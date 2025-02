Alfonso Basterra publica desde la prisión una novela dedicada a Asunta

Más de una década. Ese es el tiempo que Alfonso Basterra lleva tras las rejas del Centro Penitenciario de Teixeiro tras ser declarado culpable junto a su exmujer, Rosario Porto, ya fallecida, por el crimen de la pequeña Asunta Fong Yang.

El suceso, que conmocionó a toda Compostela en septiembre de 2013, puso a Basterra en el ojo mediático. También lo hizo años después, en 2017, El caso Asunta: Operación Nenúfar (Netflix), el documental del noiés Ramón Campos que recordó el caso sirviéndose de diferentes testimonios que participaron en la investigación del crimen. Dichas declaraciones le sirvieron de base al productor gallego para crear la ficción El caso Asunta, miniserie que el pasado mes de abril no solo volvió a poner de actualidad el crimen de la pequeña Asunta, sino que dio a conocer el caso más allá de nuestras fronteras.

Novela "de amor y desamor"

Ahora, el nombre de Alfonso Basterra vuelve a estar de actualidad, pero por motivos totalmente diferentes, y es que el periodista de origen vasco acaba de publicar en toda España una novela desde el Centro Penitenciario de Teixeiro bajo el título de Cito (Ediciones Vitruvio). Según la editoral, se trata de una obra que Basterra ha querido "dedicar a su hija Asunta" y en la que cuenta, desde una "visión mágica", una "historia de amor y desamor" ambientada en una pequeña localidad de Castilla y León de la España de la posguerra, concretamente de la España de los años 40, y protagonizada por un médico rural.

Su publicación ha sido posible gracias a Pablo Méndez, escritor y director de Ediciones Vitruvio, quien hace tan solo unos meses, a finales de 2024, se puso en contacto con Basterra a través de una carta. "Sabíamos que escribía y le mandamos una carta preguntándole si lo seguía haciendo y si tenía algo. Nos explicó que sí, que estaba terminando una novela y le dijimos que nos gustaría leerla. Cuando recibes un libro no sabes qué te vas a encontrar. Y aquí, no sabíamos absolutamente nada. Cuando lo leímos nos sorprendió la calidad literaria del texto. Me sorprendió el nervio. Está muy bien escrita, es una novela escrita con pulso narrativo, con nervio, una novela original, con humor y es muy interesante. Creo que va a sorprender a muchos", señala Méndez a ELCORREOGALLEGO.

Desde entonces, Méndez ha intercambiado correspondencia con Basterra para llevar a cabo la publicación de la novela. Todo ello, según el propio Méndez, de forma "muy cordial, educada y correcta". "Nos dimos cuenta de que, al margen de todo, (Alfonso Basterra) es una persona de letras. Lo vimos muy claro y realmente, cuando uno lee la novela, se puede dar cuenta de que es una persona con fuerte capacidad literaria", añade el director de la editorial encargada de publicar la novela no sin antes destacar que Cito se trata de una obra "con mucha imaginación" que cuenta "con una serie de personajes ficticios muy bien construidos" y "un mundo muy personal". "Se trata de un mundo entre lo mágico, ese querer un poco del boom americano y también de Eduardo Mendoza en algunos aspectos. Es un narrador muy sabido", sentencia Méndez.