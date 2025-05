Mata de una cuchillada en el corazón a un joven por una deuda de 15 euros en Cartagena

Un hombre de 33 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido detenido por matar de una cuchillada a un chico de 18 años en Cartagena, confirma la Policía Nacional. En cuanto a las razones de la pelea que acabó en crimen, los investigadores sospechan que una deuda de apenas 15 euros estaría detrás de lo sucedido, apuntan fuentes cercanas al caso. El sospechoso trató de esconderse en un altillo de su edificio, donde lo localizó y arrestó a Policía.

Los hechos tuvieron lugar este domingo, en la vía pública, en una zona dentro del barrio de Los Barreros, denominada Fuente Cubas, que se ubica en la parte trasera del hospital Perpétuo Socorro, poco antes las tres y media de la tarde. La zona, dijeron testigos y vecinos, se ha degradado desde hace un tiempo: enfrente de donde ocurrió el crimen hay, por ejemplo, un bloque entero okupado.

Según explicaron fuentes cercanas al caso, al menos dos personas (una de ellas, el chico que resultó muerto, un muchacho de 18 años de edad) se desplazó al lugar para encararse con otro hombre, pariente político del difunto. Junto a él, iba su primo, menor de edad.

El joven y su primo fueron a reclamar el dinero al vecino y él le quitó el arma que llevaba y se la clavó

En un momento dado, la riña fue subiendo de tono hasta que uno de los hombres apuñaló a su oponente. La puñalada perforó el corazón y el pulmón de la víctima.

Muere en la ambulancia

El chico, no obstante, no murió en el acto: resistió (aún respiraba a la llegada de la Policía) y llegó vivo a la ambulancia que lo trasladó al hospital, pero no al hospital en sí: pereció en el vehículo sanitario. No pudo sobreponerse a la gravedad de sus lesiones y acabó expirando.

Desde el cuerpo apuntaron que el presunto autor material de las puñaladas, ya detenido, "pasará a disposición judicial en las próximas horas". en el Juzgado de Guardia de Cartagena. De ahí, previsiblemente, dados los indicios que hay contra él, ingrese en prisión provisional como presunto autor de un delito de homicidio.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar el origen del conflicto que acabó con el fatal desenlace.

En cuanto al origen del conflicto, se baraja una deuda de drogas como posible detonante de la discusión. Según se investiga, el chico que acabó falleciendo tendría una deuda con sus oponentes: les debería apenas 20 euros de 'polen'.

El cuchillo, de la víctima

Las mismas fuentes explicaron que el sospechoso es el novio de la hermana del primo del difunto.

El chico que acabó muerto habría ido, con más personas, al barrio en el que vive el que resultaría ser su verdugo, a reclamarle los 15 euros que, al parecer, le debía. De hecho, le habrían tocado a la puerta de su domicilio. No obstante, la riña que acabó en apuñalamiento tuvo lugar en la vía pública.

Zona de Los Barreros donde tuvo lugar el apuñalamiento mortal de un chico de 18 años en Cartagena. / Iván Urquízar

Además, el arma del crimen, el cuchillo, sería propiedad del joven que acabó muerto, apuntaron los testigos de lo sucedido y reconoció el primo del difunto. La Policía no logró dar con el puñal, pese a la búsqueda intensiva que llevó a cabo en el escenario.

El sospechoso, de nacionalidad española, al igual que su víctima, posee múltiples antecedentes.

Vecinos de la calle en la que tuvo lugar el suceso mostraban reparos, 24 horas después del crimen, a la hora de hablar de lo sucedido. El presunto agresor sería "gente de familia muy mala", apuntaron.