Moreno pide a Sánchez "tomarse en serio de una vez" al narco en Andalucía: "La coca siempre trae sangre"

"Me produce vergüenza que un país moderno como el nuestro no tenga capacidad para luchar contra un narco creciente. Ahora lo podemos parar, pero dentro de unos años ya no podremos". Así de contundente contra el Gobierno central se ha mostrado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre la batalla institucional que se libra contra una de las mayores lacras que sufre esta comunidad autonóma: el narcotráfico. "Es David contra Goliat, la humillación del Estado de Derecho".

Estas declaraciones coindicen con la llegada de una misión de eurodiputados que recorrerán en estos días Barbate, Algeciras y Sevilla. El objetivo, "evaluar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad que operan allí". Unas zonas que, en palabras de Moreno Bonilla, no son ya las únicas en las que operan estos delincuentes: "El narco empezó entrando por una sola provincia, y ahora está en toda la franja sur de Andalucía".

"No puede ser que todos los días veamos planeadoras desde Cabo de Gata -en Almería- hasta Huelva", ha lamentado el presidente autonómico. "No puede ser que entren por el río Guadalquivir como Pedro por su casa. Y no puede ser que las petacas, las gasolinas con las que se mueve el narco, salgan de los puertos con absoluta naturalidad porque no está tipificado en el Código Penal".

"La coca siempre trae sangre"

"Empezaron por el hachís, pero ya estamos con la coca. Y la coca trae sangre siempre", ha afirmado Moreno Bonilla. "Ya estamos viendo kalashnikov, ya estamos viendo armas. Tarde o temprano, y ojalá me equivoque, vamos a ver cosas feas", ha augurado el popular durante la clausura en Madrid de la jornada Andalucía, donde todo comienza, organizada por la Consejeria de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y que servirá de presentación de la Agencia Andalucía TRADE a inversores.

"Vamos a ver cómo ese narco va a empezar a amenazar, como ya están haciendo, o a comprar a guardias civiles, policías, magistrados y políticos", ha insistido el presidente andaluz. "Esto es una manzana podrida que hay que extirpar desde el minuto uno. Y no entiendo, y lo digo como máximo representante del Estado en Andalucía, la falta de interés, de determinación y de medios por parte del Gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico en nuestro territorio".

En su intervención ante los medios, Moreno Bonilla le ha pedido al Ejecutivo centrla que "de una vez por todas se tome muy en serio al narco". "Se deben poner todos los medios al alcance. Igual que cuando se trabajó contra el terrorismo en el norte, especialmente en Euskadi y Navarra, ahora hace falta concentrar todos esos medios técnicos y humanos para combatir al narco", ha señalado el dirigente popular.

"Es una invasión", ha resumido el presidente autonómico. "Por tanto, una de dos: o el Gobierno nacional se pone las pilas en esto, o ya aviso que el Ejecutivo de Andalucía se va a poner muy, muy serio y va a empezar a pedir responsabilidades por todas las vías".

Una misión conservadora y tres días de visita

Desde este lunes y hasta el próximo miércoles un total de nueve eurodiputados visitan varios puntos fundamentales en Andalucía en la lucha contra el narco. Según la agenda prevista, este mismo 26 de mayo han visitado Barbate, donde se han reunido con los peticionarios e impulsores de esta misión, que buscan mejores condiciones, así como con las familias de los dos guardias civiles asesinados en este municipio gaditano.

El 27 de mayo viajarán a Algeciras y se encontrarán con representantes institucionales y operativos implicados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la comunidad. Dentro del plan está prevista una visita al Puerto de Algeciras para evaluar sus instalaciones y la capacidad operativa de las autoridades que patrullan la costa. Por último, miércoles se verán en Sevilla con miembros de las fuerzas de seguridad y con representantes de la administración regional y local.

Al frente de esta delegación está Bogdan Rzońca, un eurodiputado polaco del partido ultra Ley y Justicia. El viaje está compuesto por otros cuatro eurodiputados extranjeros: el austríaco Alexander Bernhuber, del PPE; la portuguesa Isilda Gomes, de S&D; EKL danés Anders Vistesen, del partido PfE, enmarcado en grupo de la izquierda en la Eurocámara y Kosma Złotowski, eurodiputado polaco del partido de ultraderecha Ley y Justicia. Y junto a ellos, Alma Ezcurra (PPE), Mireia Borrás (VOX), Nora Junco (ex Se Acabó la Fiesta) y andaluces como Juan Ignacio Zoido (PPE) y la socialista Lina Gálvez.