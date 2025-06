El joven que mató a su amante de 72 años y lo enterró en un macetero en Valencia, condenado a 11 años de cárcel

De 14 años por homicidio y once meses por robo, a once años de cárcel por el primer delito y tres meses por el segundo. No es una rebaja enorme, pero sí le supone un ahorro de casi cuatro años de cárcel a Alex Covaci, un joven que hoy tiene 25 años y que con solo 22 asesinó en Albalat de la Ribera (Valencia) brutalmente a Rafael Guasch, de 72 años, un hombre con el que mantuvo una convivencia de solo un mes, en el marco de un pacto de carácter sexual y amoroso, en octubre de 2022, en el domicilio de la víctima, tal como publicó entonces en exclusiva Levante-EMV.

Haber admitido los hechos en toda su crudeza ante el juez y el fiscal es lo que le ha permitido ese ahorro en tiempo de cárcel, por lo que el juicio con jurado en su contra que se iba a celebrar este miércoles ha sido desconvocado porque ya no era necesario.

Los hechos, que conmocionaron en su momento a los menos de 3.500 habitantes de esa localidad de la Ribera Baixa, se produjeron en la madrugada del 16 de octubre de 2016, en el domicilio de Rafael, en el número 13 de la calle Pont de Albalat de la Ribera.

Enterrado y cubierto en una jardinera

Sin embargo, el crimen tardó cinco días en ser descubierto porque, una vez perpetrado, Covaci ocultó el cuerpo sin vida de Rafael en una jardinera grande de obra, de tres metros de largo, construida de pared a pared de la terraza, y lo cubrió con tierra para plantas y los plásticos que la habían contenido, así como macetas rotas y todo lo que encontró a mano.

El tapado del cuerpo fue tan efectivo, que hubo que revisar dos veces la casa, ubicada en la primera planta del inmueble, hasta que lo encontraron. Fue cinco días después, a las diez de la mañana del 21 de octubre, después de que una vecina llamase al ayuntamiento y pidiese que alguien fuese a ver qué pasaba, porque no sabían nada de Rafael Guasch, nacido el 27 de abril de 1950, y la casa emanaba un fuerte hedor.

El alcalde reclamó la presencia de Guardia Civil y de bomberos, para que franqueasen la entrada, pero estos no vieron el cuerpo por la cantidad de desechos que cubrían la jardinera. Además, había enseres, desorden y suciedad en el resto de la vivienda y, sobre todo, manchas de sangre, así que los agentes del Instituto Armado realizaron una segunda revisión más profunda y dieron con el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición, de Rafael, que no tenía hijos ni más familia que una hermana.

Alex Covaci, principal sospechoso para el grupo de Homicidios desde el primer momento por las frecuentes peleas con Rafael en el mes escaso que llevaba viviendo con él ese piso, fue apresado solo un día después, el sábado, 22 de octubre de 2022. Y tres días después, el martes, 25, ingresó en prisión por orden de la jueza de Instrucción 3 de Sueca, que estaba de guardia en ese momento.

Se aseguró de que moría: 5 formas de matar

La jueza abrió el procedimiento penal que acabó convirtiéndose en el caso del Tribunal de Jurado 5/2025, cuya vista oral fue fijada para este primer miércoles de junio. Sin embargo, el abogado de Covaci, Vicente Nicola, y el fiscal del caso, Vicente Devesa, han alcanzado un acuerdo por el que el joven admite los hechos y la pena se fija en esos once años de cárcel por el homicidio y tres meses más por haberle intentado robar.

Este segundo delito se sustenta en que "violentó con objetos metálicos la caja fuerte de la vivienda, ubicada en el interior de un armario empotrado de una habitación, con el fin de sustraer el dinero o efectos de valor que contuviera sin lograr su propósito al no conseguir abrirla", reza el escrito del fiscal que ha asumido el asesino confeso.

En cuanto al crimen, siguió a una violenta discusión entre Alex y Rafael, ocurrida sobre las tres y media de la madrugada, durante la cual el primero atacó al segundo hasta matarle usando hasta cinco mecanismos criminales distintos. "Cogió un martillo o barra de material pesado y le propinó con la herramienta fuertes golpes en la cabeza que destruyeron la bóveda craneal y centros vitales neurológicos; le estranguló asfixiándole con fractura del aparato laríngeo; cogió un cuchillo y se lo clavó varias veces en el cuello causando diez heridas que seccionaron vasos sanguíneos vitales; le aplastó y presionó contra el suelo ocasionándole perforaciones múltiples pulmonares y un hemotórax bilateral [hemorragia interna en ambos pulmones], y le asestó cuatro golpes contusos causantes de policontusiones". Y consiguió su objetivo: "Las graves lesiones causadas por los golpes en la cabeza, el estrangulamiento, las cuchilladas en el cuello y el aplastamiento contra el suelo eran todas mortales de necesidad y causaron el fallecimiento de Rafael breves instantes después".

Agentes de Criminalística, en el portal de la finca, preparan los maletines para realizar la inspección ocular de la vivienda. / Agustín Perales Iborra

El Ministerio Público concede a Alex Covaci, nacido en Rumanía y cuyos únicos antecedentes antes del crimen eran haber sido condenado a seis meses por un delito leve de daños en 2018, una circunstancia atenuante, la de haber bebido alcohol en exceso y haber consumido cannabis y cocaína en las horas previas al homicidio, lo que alteró "intensamente" su capacidad de querer, es decir, la de controlar su voluntad (aunque no la de comprender el alcance de sus actos, la capacidad cognitiva, que no se vio afectada en absoluto), pero en su contra le aplica una agravante de abuso de superioridad.