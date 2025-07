El inmigrante "sin buena conducta cívica" que quería la nacionalidad española: la Audiencia Nacional se moja en el caso de un reincidente

En pleno debate sobre la inmigración en España y el nivel de control que se debe ejercer sobre ella, con los lamentables acontecimientos violentos en Torre Pacheco aún candentes, la Administración y la Justicia sigue con sus pasos en los diferentes casos que se dan en el país respecto a la regularización de la situación de migrantes extranjeros en el país. Y recientemente se ha dado un caso en el que la Audiencia Nacional se ha definido respecto a un inmigrante reincidente, con varias detenciones en su historial, que quería, pese a ello, obtener la nacionalidad española por residencia tras muchos años de estancia en territorio español.

La sentencia es ilustrativa de las situaciones que se pueden dar respecto a extranjeros que han manifestado actitudes o comportamientos delictivos en el contexto de la normativa que se aplica actualmente en España. Y hace hincapié en uno de los requisitos exigidos para obtener la nacionalidad española: acreditar una "buena conducta cívica".

Lo que dice el Código Civil

Básicamente, el fallo de la Audiencia Nacional ante el intento del inmigrante en cuestión de conseguir la nacionalidad española por la vía judicial tras la negativa en la vía administrativa versa sobre el artículo 22.4 del Código Civil, que establece que para obtener dicha nacionalidad por residencia, no solo se necesita residir legalmente en España durante un período determinado, extremo que sí cumplía el extranjero en cuestión, sino también demostrar "buena conducta cívica e integración en la sociedad española".

Es decir, en la norma nacional sí existe un punto que habla de que para la regularización definitiva de un ciudadano extranjero en España han de concurrir las circunstancias de una buena integración y la ausencia de una mala conducta cívica. Es por eso que los antecedentes policiales y penales pesan en este proceso.

La sentencia de la Audiencia Nacional

En el caso en cuestión, fallado por la Audiencia Nacional hace poco más de un mes, el Tribunal desestima el recurso presentado por el inmigrante, un ciudadano extranjero que solicitaba la nacionalidad española por residencia. La justicia considera que no ha demostrado tener una "buena conducta cívica", requisito imprescindible según el artículo 22.4 del Código Civil, y por cuyo incumplimiento ya le habían negado la nacionalidad en instancias anteriores.

En concreto, el Ministerio de Justicia le había rechazado la solicitud de nacionalidad en diciembre de 2022 basándose en varios antecedentes policiales y penales:

Detención en Madrid en 1986 por robo con fuerza.

Detención en 1987 por estafa.

Detención en 2005 en Alicante por apropiación indebida.

Y varias órdenes de búsqueda dictadas por distintos juzgados (posteriormente cesadas).

Pero su historial no se queda ahí, puesto que a estos antecedentes se suma una condena penal en 2020 por un delito de abandono de familia, por impago de pensión alimenticia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara. La sentencia de la Audiencia Nacional subraya que el solicitante no acreditó haber satisfecho ni extinguido sus responsabilidades penales ni civiles derivadas de esa condena.

Pese a que la defensa del migrante argumentó que los hechos eran antiguos o menores y no afectaban a su vida actual, el tribunal remarcó que el solicitante no logró aportar pruebas concluyentes que contrarrestaran los efectos negativos de sus antecedentes. También recordó que no basta con no tener condenas activas, sino que debe acreditarse activamente una conducta ajustada a los estándares cívicos de la sociedad española. De este modo, la Audiencia Nacional confirmó la denegación de la nacionalidad y condenó al migrante litigante al pago de las costas del proceso, fijadas en un máximo de 1.000 euros.