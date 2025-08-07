El hombre detenido como presunto autor de varios incendios forestales en Ourense queda en libertad con medidas cautelares

El vecino de Canibelos detenido este miércoles como presunto autor de varios incendios forestales en el nucleo residencial de la parroquia de Velle, pasó este jueves a disposición del juzgado número 1 de Ourense, que se encontraba en funciones de guardia. Tras la declaración, el hombre, investigado por incendio en grado de tentativa, quedó en libertad con la obligación de comparecer semanalmente ante el tribunal.

La detención se produjo en la madrugada del miércoles, fruto de un dispositivo policial denominado «Operación Pombal», puesto en marcha por la Policía Nacional como consecuencia de los múltiples siniestros de este tipo ocurridos en esta zona. En concreto, en la Policía Nacional tenían constancia de que en dicho emplazamiento se habían desarrollado al menos once incendios, en los que fue necesaria la intervención del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de Ourense, Policía Nacional, Policía Local; así como Agentes Forestales, medios aéreos, y diferentes brigadas de extinción de incendios.

En dicha operación cobró un protagonismo esencial, para el esclarecimiento de los hechos, la labor de los agentes medioambientales y agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales—UIFO—, adscritos ambos a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Los informes parametrales realizados sobre el terreno por estos últimos, así como las evidencias recogidas, serán de vital importancia a la hora de determinar las circunstancias, etiología y peligrosidad de los diferentes siniestros que comenzaron el pasado 23 de julio.

Fue entonces cuando se declaró el primero en la zona, movilizando un amplio dispositivo de extinción compuesto por agentes, brigadas, motobombas, helicópteros y aviones. Dos días después, el fuego se reactivó y desde entonces los efectivos tuvieron que intervenir de forma constante para controlar las llamas. La última actuación fue en la madrugada del lunes al martes para los servicios de extinción. Para el incendiario fue a la noche siguiente: en la madrugada del martes al miércoles fue detenido cuando intentaba iniciar un nuevo incendio, el quinto en apenas cuatro días.

Con el pase a disposición judicial de este jueves, el detenido deberá cumplir las comparecencias semanales impuestas por el juez mientras se continúa investigando para esclarecer todos los hechos y evitar futuros incendios en la parroquia de Velle.