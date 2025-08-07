Trece medios aéreos luchan contra un incendio en Montehermoso y Guijo de Galisteo

Plasencia (Cáceres)

Mérida (EFE).- Trece medios aéreos luchan contra un incendio declarado en el entorno de Montehermoso y Guijo de Galisteo, en la provincia de Cáceres, que ha obligado a cortar la carretera CC-159, que une esta última localidad con la carretera CC-158, para facilitar la labor de los servicios de extinción.

En los trabajos también participan 10 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural y 5 técnicos de extinción, del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de la Diputación de Cáceres.

La posible afección del fuego a edificaciones aisladas ha obligado a los responsables del Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. EFE

fap

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  2. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  3. El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
  4. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  5. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
  6. Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
  7. Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
  8. EN DIRECTO: Final del partido, el Real Oviedo pierde ante el Dépor en Ribadeo

Atasco monumental en la autopista Y: más de seis kilómetros de retenciones por varios accidentes

Atasco monumental en la autopista Y: más de seis kilómetros de retenciones por varios accidentes

Probamos Magic: The Gathering El Confín de la Eternidad, un viaje interestelar que refuerza el clásico juego de cartas

Probamos Magic: The Gathering El Confín de la Eternidad, un viaje interestelar que refuerza el clásico juego de cartas

EXTREMADURA.-Sucesos.- Cortan la CC-159 para facilitar el desplazamiento medios de extinción en el incendio de Guijo de Galisteo

EXTREMADURA.-Sucesos.- Cortan la CC-159 para facilitar el desplazamiento medios de extinción en el incendio de Guijo de Galisteo

Trece medios aéreos luchan contra un incendio en Montehermoso y Guijo de Galisteo

¿Es el vino el secreto de la longevidad? El potente antioxidante que contiene y la inesperada opinión de los expertos sobre "beber 10 litros de vino al día"

¿Es el vino el secreto de la longevidad? El potente antioxidante que contiene y la inesperada opinión de los expertos sobre "beber 10 litros de vino al día"

Pulseras inteligentes contra golpes de calor: así protegen del calor al personal de limpieza en Alcalá de Henares

Pulseras inteligentes contra golpes de calor: así protegen del calor al personal de limpieza en Alcalá de Henares
Tracking Pixel Contents