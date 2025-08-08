Investigación

Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún

Un recluso escuchó golpes y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado

Vista del patio de la cárcel de Sangonera.

Vista del patio de la cárcel de Sangonera. / L. O. .M

Ana Lucas

Un preso ha matado a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún, indican fuentes cercanas al caso.

Ocurrió en el módulo 1, considerado de respeto. Un recluso escuchó golpes procedentes del habitáculo de al lado y dos funcionarios llegaron y encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado, apuntan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que el fallecido llevaba apenas dos días en el penal.

El agresor permanece ahora aislado y previsiblemente será trasladado de prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  4. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
  7. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  8. Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera

Este es el hábito crónico que te está envejeciendo como si comieras 10 hamburguesas al día: es silencioso y los repites a diario

Este es el hábito crónico que te está envejeciendo como si comieras 10 hamburguesas al día: es silencioso y los repites a diario

Día Mundial del Gato: ¿Cómo proteger del calor a los felinos en verano?

Día Mundial del Gato: ¿Cómo proteger del calor a los felinos en verano?

El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas

El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas

Pedro Piqueras vuelve a la televisión y lanza una dura reflexión: “El virus del odio está creciendo”

Pedro Piqueras vuelve a la televisión y lanza una dura reflexión: “El virus del odio está creciendo”
Tracking Pixel Contents