Accidente de montaña
Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida grave en los Alpes suizos
El accidente ocurrió ayer, jueves, según el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto
EFE
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos, y su compañera, también catalana, han resultado herida grave.
Según ha informado este viernes el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en su cuenta de X, el accidente de esta pareja de excursionistas catalanes ocurrió ayer en los Alpes suizos.
En el accidente, el alpinista falleció, mientras que su compañera resultó herida de gravedad.
El delegado del Gobierno, que ha mostrado su pésame a la familia y amistades del alpinista fallecido y ha deseado una pronta recuperación a su compañera herida, ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida